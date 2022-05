18. rocznica Polski w UE, a Morawiecki śle do włoskiej prawicy słowa: jesteście promieniem nadziei

Zobacz wideo Hennig-Kloska o KPO: Od roku słyszymy, że jesteśmy na końcówce negocjacji

"Dziś, w 18. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, odbyła się rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von Der Leyen" - poinformował w niedzielę rzecznik rządu, Piotr Müller.

Wśród tematów były m.in. przyszłość współpracy w ramach UE, sytuacja na Ukrainie, środki finansowe dla Polski z budżetu unijnego i wsparcie przez UE pomocy dla uchodźców z Ukrainy

18. rocznica Polski w UE. Morawiecki do włoskiej prawicy: jesteście promieniem nadziei

Jednocześnie w niedzielę Mateusz Morawiecki w wypowiedzi przesłanej na organizowany w Mediolanie kongres opozycyjnej partii Bracia Włosi (wcześniej działała pod nazwą Centroprawica Narodowa - wł. Fratelli d'Italia). To prawicowe włoskie ugrupowanie pod przewodnictwem Giorgii Meloni, nazywanej włoską Marine Le Pen. Partia jest sojusznikiem PiS we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

"Meloni jest powszechnie uznawana za eurosceptyczkę, a zwłaszcza przeciwniczkę dalszej politycznej integracji UE, którą uważa za "całkowitą porażkę". Ponadto, podobnie jak PiS, sprzeciwia się ona prawom osób LGBT (w tym prawu do adopcji dzieci) i w przeszłości bywała uczestniczką parad anty-LGBT (...) Wystąpienie, w którym sprzeciwiała się m.in. zastępowaniu w dokumentach określeń „matka" i „ojciec" określeniami „rodzic 1" i „rodzic 2" dało początek parodiom i przeróbkom we włoskim internecie, a sama Meloni nawiązała do niego w tytule swojej niedawno opublikowanej autobiografii „Io sono Giorgia" (której egzemplarz podczas wizyty w Warszawie wręczyła Kaczyńskiemu) - opisywał portal Euractiv.

- Kongres Braci Włoch jest promieniem nadziei. Wasze znakomite rezultaty w sondażach zwiastują wiatr zmian w polityce europejskiej - tak brzmi wyemitowana na kongresie wypowiedź Morawieckiego cytowana przez RMF FM, agencję Ansę i włoskie media. - Wojna w Ukrainie pokazuje, jak niezbędne są państwa narodowe - podkreślał Morawiecki w przesłaniu skierowanym do włoskiej partii. Dodał też:

Włochy potrzebują waszego sukcesu, a Europa na was liczy

Przypomnijmy, że Polska i Węgry są jedynymi krajami, które nie dostały żadnych środków z Krajowego Planu Odbudowy. W rządzie nie ma zgody co do kształtu i treści ustawy o Sądzie Najwyższym. W Sejmie złożono kilka projektów w tej sprawie - są wśród nich jest projekt Solidarnej Polski oraz projekt prezydencki, który zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej (tego wymaga Bruksela). Ziobryści nie zgadzają się jednak na treść projektu, otwarcie go bojkotując. Na początku tygodnia premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News był pytany, dlaczego "nie przekona kolegów z Solidarnej Polski" do zagłosowania nad projektem, którego przyjęcie umożliwiłoby wypłatę unijnych pieniędzy dla Polski. - My musimy zwalczyć dzisiaj inflację i potrzebujemy zewnętrznych pieniędzy. KPO jest zewnętrznym pieniądzem i tak próbuję przekonać kolegów z Solidarnej Polski - odpowiedział. Ale już dwa dni później Zbigniew Ziobro ponownie skrytykował prezydencki projekt, używając słowa "pasztet".

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r.