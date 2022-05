Tusk zapowiada wotum nieufności wobec Ziobry. "Trzeba pozbyć się tego szkodnika"

Z okazji 18-lecia Polski w UE głos zabrał przewodniczący PO Donald Tusk. Polityk apelował, by Polska "walczyła o swoją europejskość". - Wolność słowa, poszanowanie słabszego, prawo do samostanowienia, prawa obywatelskie, życie wolne od korupcji i przemocy, szacunek dla sąsiadów - to wszystko, na czym Europa jest zbudowana. To nie są puste hasła - o to warto się bić - mówił.

Szef PO zwrócił się także do polityków Zjednoczonej Prawicy. - Mam nadzieję, że politycy w Polsce, którzy od pewnego czasu podważają naszą obecność w Unii, sens istnienia Unii Europejskiej, zapłacą za to polityczną cenę. Będę tych spraw pilnował - zapowiedział.

Jak podkreślił, będzie patrzył politykom na ręce, żeby Polacy nie musieli tak "jak nasi bracia w Ukrainie płacić wyższej stawki za to, co dla nas jest tak ważne".

Były premier zapowiedział także, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie zostanie złożony wniosek w sprawie odwołania Ziobry. - Powinniśmy złożyć wotum nieufności [dla Zbigniewa Ziobry - przyp. red] i pozbyć się tego szkodnika - powiedział Donald Tusk.

W jego ocenie "Ziobro gra kartą europejską i jest gotowy do politycznej zbrodni, czyli podważenia polskiego członkostwa w UE".

Jak zaznaczył, minister sprawiedliwości jest "takim oczywistym kandydatem do usunięcia z rządu, jeśli chcemy uniknąć czarnego scenariusza". - Nigdy nie pogodzimy się z tym dryfem antyeuropejskim. Każdego dnia tracimy pieniądze, które powinniśmy dostać, a płacimy kary. Ciągle czekamy na miliardy, które są potrzebne - stwierdził.