PiS i Konfederacja traci, Lewica z dużym wzrostem - najnowszy sondaż partyjny

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż wyborczy na zlecenie "Super Expressu". Jak czytamy, od marca poparcie dla Zjednoczonej Prawicy wyraźnie zmalało. Badanie zostało przeprowadzone między 27 a 28 kwietnia metodą CAWI na próbie 1046 dorosłych Polaków.

Sondaż Pollster: PiS traci na poparciu, Lewica z dużym wzrostem

Oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 35,4 proc. badanych - to o 2,6 pp. mniej niż jeszcze w marcu. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,5 proc., czyli o 0,6 pp. większym niż poprzednio. Jeszcze większy wzrost poparcia zanotowała Polska 2050 Szymona Hołowni - zwiększyło się ono o 1 pp. do 14,1 proc. Dalej uplasowała się natomiast Lewica, której poparcie wzrosło aż o 3,5 pp. do 10,1 proc.

Na kolejnych miejscach znalazło się natomiast PSL z wynikiem 5,7 proc. (bez zmian), Konfederacja z 5,5 proc. (spadek z 7,7 proc. w marcu), a także ugrupowanie Pawła Kukiza, które osiągnęło 2,1 proc. (wzrost z 1,8 proc.).

Sondaż IBRIS dla Onetu również pokazuje spory wzrost poparcia dla Lewicy

Dla porównania sondaż przeprowadzony 28 kwietnia przez IBRIS dla Onetu na grupie 1100 osób metodą CATI wskazuje, że poparcie Zjednoczonej Prawicy od lutego wzrosło - i to o 2,2 pp. I tak w badaniu poparcie dla klubu wyraziło 34,7 proc. wyborców. Kolejne miejsca zanotowały natomiast: Koalicja Obywatelska z 27 proc. (spadek o 2,3 pp.), Polska 2050 z 9,1 proc. (wzrost o 0,5 pp.), Lewica z 8,6 proc. (wzrost o 3 pp.) oraz PSL z 5 proc. (wzrost o 0,7 pp.). Poza Sejmem znalazłaby się natomiast Konfederacja z 4,5 proc. (spadek o 3,9 proc.).

