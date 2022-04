Nowy sondaż. PiS powiększa przewagę i ma wyższe poparcie niż w lutym, Konfederacja poniżej progu

Z najnowszego sondażu IBRIS przeprowadzonego dla Onetu wynika, że Zjednoczona Prawica odnotowała wzrost poparcia o 2,2 pkt proc. w stosunku do badania z lutego (w lutym, przed wybuchem wojny w Ukrainie, w wielu sondażach PiS notował spadki - np. lutowym sondażu IBRIS poparcie dla PiS szacowano na 31,1 proc., a partia Jarosława Kaczyńskiego nie byłaby w stanie utworzyć rządu nawet z Konfederacją.

REKLAMA

Czytaj więcej: Sondaż. Poparcie dla PiS wraca na swoje tory. "Wojna tylko przypudrowała linie podziału"

Najnowszy sondaż pokazuje, że na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 34,7 proc. wyborców, a na Koalicję Obywatelską - 27 proc.. To z kolei spadek 2,3 pkt proc. w porównaniu do lutego. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 9,1 proc. Ugrupowanie to zanotowało wzrost o 0,5 pkt proc.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Morawiecki w Sejmie: Z tym pistoletem przystawianym do głowy - poradzimy sobie! Tak, żeby Polacy tego nie odczuli

Próg wyborczy osiągnęłyby także Lewica, na którą chciałoby głosować 8,6 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 5 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.).

Poza Sejmem znalazłaby się z kolei Konfederacja - swój głos na to ugrupowanie deklaruje 4,5 proc. osób, co oznacza spadek o 3,9 pkt proc. w porównaniu z lutym. 11 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Udział w wyborach zadeklarowało 36 proc. badanych, a "raczej" do urn poszłoby 16,7 proc. osób. "Raczej" zostałoby w domach 20,5 proc., a 25,9 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "zdecydowanie nie" zagłosowałoby w wyborach.

Badanie przeprowadzono 26 kwietnia na ogólnopolskiej grupie 1100 osób metodą CATI.

Blisko 76,3 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania i zaangażowanie Andrzeja Dudy w związku z wojną w Ukrainie

Wzrost poparcia dla PiS odnotowano również w ostatnim badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że Zjednoczona Prawica może liczyć na 36 proc. głosów (wzrost o ponad 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym dla Wp.pl na początku kwietnia).

W ostatnich dniach "Rz" opublikowała z kolei sondaż, w którym Polacy oceniali zaangażowanie polityków w związku z wojną w Ukrainie.

Premier o gazie: Poradzimy sobie z tym pistoletem przystawionym do głowy

Jak podaje "Rzeczpospolita", 18,8 proc. respondentów uważa, że zaangażowanie prezydenta Dudy zasługuje na ocenę bardzo dobrą, a 57,5 - że na raczej dobrą, co oznacza 76,3 proc. ocen pozytywnych. Tylko 10 proc. ankietowanych ocenia działania prezydenta "raczej źle", a 6,7 - "zdecydowanie źle". Aż 74 proc. wyborców opozycji oceniło go pozytywnie.

Duda pozytywnie oceniany przez opozycję. Kaczyński gorzej [SONDAŻ]

Premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie ocenia 55 proc. ankietowanych, a 37,3 proc. ocenia go negatywnie. Jarosław Kaczyński, wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS był oceniany najgorzej. Tylko 39,6 proc. respondentów ocenia jego działania pozytywnie, a 50,5 proc. ocenia go negatywnie.