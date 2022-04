Kowalski przed kopalnią Wieczorek. Mówił, że można z niej nadal wydobywać węgiel. Nie można

"Jestem w Katowicach na dzielnicy Nikiszowiec przed zamkniętą kilka lat temu kopalnią KWK Wieczorek. Tu można było wydobywać węgiel kamienny jeszcze 15-20 lat! Czas na odbudowę polskiego górnictwa! Czas na inwestycje w polski węgiel" - napisał we wtorek Janusz Kowalski na Twitterze.

Poseł Solidarnej Polski do wpisu dołączył 33-sekundowe nagranie. - Niestety zamykane są polskie kopalnie, a możemy wydobywać węgiel kamienny i możemy w innych rejonach wydobywać węgiel brunatny. W moim przekonaniu najważniejsze jest to, aby bezpieczeństwo energetyczne opierać o własne zasoby - mówi w filmiku Kowalski. - Potrzebny jest audyt geologiczny i inwestycyjny tak, aby takie kopalnie nie były zamykane, bo tu można było i można dalej wydobywać jeszcze węgiel kamienny. Polskie bezpieczeństwo to polski węgiel, dlatego bronię polskiego węgla - stwierdza.

Kopalnia Wieczorek w Katowicach nie działa, bo wyczerpały się złoża

Rzecz w tym, że z Wieczorka wcale nie dałoby się "wydobywać węgla przez następnych 15-20 lat", bo złoża kopalni już się wyczerpały. I właśnie dlatego zamknięto ją w 2018 roku. Resztki złóż z Wieczorka są eksploatowane przez pobliską kopalnię KWK Murcki-Staszic.

Zamknięcie kopalni Wieczorek przypadło na trzeci rok rządów PiS z Mateuszem Morawieckim. Zakład wydobywczy został przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Co więcej, w pozostałych po kopalni budynkach zostanie utworzony HUB Gamingowo-Technologiczny, czyli siedziba firm technologicznych oraz związanych z grami wideo i e-sportem.

Wpadka posła Kowalskiego. Michał Gramatyka z Polski 2050: Janusz, nie fanzol

Na nagranie Janusza Kowalskiego odpowiedział na TikToku poseł Polski 2050 i katowiczanin Michał Gramatyka. W opisie do swojego filmiku napisał "Janusz, nie fanzol [nie gadaj głupot - red.]". - Janusz, jak następnym razem przyjedziesz do Katowic, to zadzwoń, pójdziemy na kawę i opowiem ci, dlaczego kopalnia Wieczorek została zamknięta - mówi w filmiku na TikToku. - Zamknęli ją twoi koledzy z rządu [...], bo tam już po prostu nie ma węgla - wyjaśnia.

Nawiązał też do HUB-a, w który przekształcona zostanie kopania. - Zupełnie nowa dzielnica, nowe miejsca pracy. Kilkanaście a może nawet kilkadziesiąt tysięcy nowoczesnych śląskich przedsięwzięć biznesowych. Pamiętaj, Śląsk to nie tylko czarny węgiel. Śląsk jest śliczny - zakończył nagranie Gramatyka.

