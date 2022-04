Solidarna Polska chciała zawieszenia składki do budżetu UE. Piotr Müller stawia sprawę jasno

Rzecznik rządu Piotr Müller mówił na konferencji prasowej w Sejmie o konflikcie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rzecznik stwierdził, że rząd spełnił oczekiwania kontrolerów w zakresie bezpieczeństwa lotów, a do uzgodnienia pozostały kwestie płacowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Solidarna Polska chce, abyśmy nie płacili składki unijnej. Wyjaśnia Jacek Ozdoba

Piotr Müller odpowiada "ziobrystom": Nie będzie żadnego zawieszenia składki

W rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że zaakceptowano 24 postulaty, zgłaszane przez kontrolerów, a które to zostały podpisane przez szefową Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Anitę Oleksiak. - W tej chwili dyskusja toczy się o wynagrodzeniach - powiedział.

Michał Wypij ma przejść do Polski 2050. Kuluary zdradzają powód

Müller był pytany także o sytuację wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Na pytanie o doniesienia, jakoby kandydatura Adama Glapińskiego na szefa NBP nie miała pełnego poparcia Solidarnej Polski, rzecznik odpadł, że nic na ten temat nie wie. Odniósł się też do postulatu SP ws. zawieszenia składki członkowskiej do budżetu UE.

- Nie będzie żadnego zawieszenia składki do Unii Europejskiej. Ten pomysł nie jest trafiony i nie został przyjęty przez Radę Ministrów - powiedział Müller. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry chce, aby Polska zawiesiła przynajmniej część składki członkowskiej. Pieniądze miałyby trafić na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Rosjanin i Białorusin zatrzymani w Polsce. Mieli szpiegować dla Kremla

Poprawki Solidarnej Polski "muszą zostać uzgodnione w klubie"

Komentując poprawki SP do prezydenckiej projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, rzecznik stwierdził, że "muszą one zostać uzgodnione w klubie". - Takiego uzgodnienia, co do tego, na jakie poprawki można by się zgodzić, w tej chwili nie ma. Po drugie, to jest projekt prezydenta, w związku z tym to musi być uzgodnione z panem prezydentem, bo na koniec pan prezydent zdecyduje, czy podpisze projekt ustawy, czy nie.