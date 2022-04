Michał Wypij ma przejść do Polski 2050, ale jeszcze nie teraz. Kuluary zdradzają powód

Zobacz wideo PSL wejdzie w koalicję z PiS? Piotr Zgorzelski: Nie

Michał Wypij należy do Porozumieniu Jarosława Gowina - partii i koła parlamentarnego - ale jego dni w Porozumieniu są policzone. - Choć jeszcze trzeba trochę poczekać - słyszmy od osoby, która dobrze zna posła. Wypij, choć nie ma jeszcze ustalonego momentu, gdy to się ma stać, obrał już kurs na Polskę 2050 Szymona Hołowni.

- Znamy się i szanujemy z Michałem Wypijem. Gdybyśmy otwierali okno transferowe, to zapewne byśmy z posłem rozmawiali, ale w tej chwili nie planujemy transferów - mówi osoba z Polski 2050. Są jednak w kontakcie.

Osoby z Porozumienia, które znają posła, rekonstruują motywację Wypija. Ma on uważać partię Jarosława Gowina już za zbyt małą, by była ważną po stronie opozycyjnej, a po drugie - podkreślają nasi rozmówcy - nie chce on współpracować z PSL-em, które uważa za wysoce prawdopodobnego koalicjanta PiS po wyborach 2023 r. - Wypij nie chce startować do Sejmu razem z ludowcami i pomagać PSL-owi, bo według niego trzecia kadencja PiS u władzy to byłaby już katastrofa - słyszymy. Tymczasem Jarosław Gowin dąży do aliansu Porozumienia z partią Władysława Kosiniaka-Kamysza. W samym PSL można usłyszeć, że ludowcy nie będą w żadnej koalicji z PiS po kolejnych wyborach - mówi to na przykład wicemarszałek Piotr Zgorzelski - ale Wypij nie daje temu wiary.

Wypija próbowali przeciągać na swoją stronę już Republikanie Adama Bielana, koalicjanci PiS. Ale bez efektu.

Dzisiejszy poseł Porozumienia oraz PiS mają długą listę wzajemnych krzywd - dla obu stron niewybaczalnych. Otóż ojciec Wypija - były szef delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie i Gdańsku - napisał pozytywną recenzję książki, która rzuca na wiceprezesa PiS i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego podejrzenie o współpracę z SB i służbami Rosji. A to - oskarżanie filaru PiS o agenturalność - jest na Nowogrodzkiej nie do zapomnienia. Z kolei Wypij miał przekonanie, że PiS szukało na niego haków.

Kuluary mówią, że Wypij póki co czeka na rozwój sytuacji i w najlepszym dla obu stron - Polski 2050 i samego Wypija - transfer się dokona. W Polsce 2050 jest już inny olsztyński poseł - wcześniej w Porozumieniu - Wojciech Maksymowicz.