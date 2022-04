Sejm. Początek dwudniowych obrad, Ziobro wciąż stawia się ws. SN. "Zakładano, że uda się przed majówką"

"Kompromisu między Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry a PiS nie widać, a to, co dzieje się na posiedzeniach sejmowej komisji sprawiedliwości jest wyłącznie grą pozorów" - pisze Onet, wskazując, że Zbigniew Ziobro nie ugina się ws. kształtu ustawy o Sądzie Najwyższym, a poziom frustracji jest tak duży, że coraz częściej politycy PiS mówią o przedterminowych wyborach. Posłowie Solidarnej Polski konsekwentnie torpedują prezydencką ustawę, która zakłada likwidację nieuznawanej przez TSUE Izby Dyscyplinarnej SN. Przyjęcie ustawy miałoby pozwolić na spełnienie wymagań Komisji Europejskiej (to z kolei uruchomiłoby, jak przekonuje PiS, powołując się na rozmowy w Brukseli, środki z KPO).

Sejm. Początek dwudniowych obrad, w PiS impas ws. projektu o SN

Jak informowaliśmy, sytuacja jest na tyle napięta, że polski rząd bada możliwości prawne wycofania się z tzw. Europejskiego Funduszu Odbudowy.

W porządku obrad punktu o ustawie na razie nie ma, choć - jak podaje Onet - "w PiS zakładano pierwotnie, że uda się to jeszcze przed majówką". Kompromisu nie widać, a pogróżek o przedterminowych wyborach i zakończeniu wcześniej kadencji Sejmu, która upływa jesienią 2023 roku, ziobryści mają nie brać na poważnie. We wtorek na obradach sejmowej komisji ws. losów prezydenckiego projektu nie osiągnięto żadnego przełomu - posłowie Solidarnej Polski chcą wprowadzenia do prezydenckiego projektu ustawy ponad dwudziestu poprawek (spierano się także o sposób ich zgłaszania). Cytowana przez Onet wiceszefowa komisji, Kamila Gasiuk-Pihowicz, skwitowała przebieg posiedzenia komisji słowami: - To jest gra pozorów, a niedelikatnie mówiąc, to jest cyrk.

W środę - zgodnie z harmonogramem Sejmu - posłowie zajmą się między innymi rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Polski. Zakłada on przedłużenie o kolejne 60 dni terminu wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Projekt zawiera też zabezpieczenia, które wyeliminują ewentualne nadużycia dotyczące pobierania świadczenia. Rano zajmie się nim sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych. Drugie czytanie odbędzie się na sali plenarnej o 11:30.

Sejm będzie też kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Ma on usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności polskiej nauki w świecie.

Sejm - w czwartek m.in. nowelizacja ustawa o podatku dochodowym

Z kolei w czwartek Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obniża on między innymi dolną stawkę podatku PIT z 17 do 12 procent. Rada Ministrów chce, by zmiany weszły w życie od 1 lipca - mają objąć około 25 milionów podatników. Wśród przyjętych przez rząd zmian jest też między innymi likwidacja ulgi dla klasy średniej, obowiązującej od początku tego roku. Wróci również możliwość odliczania składki zdrowotnej dla prowadzących działalność gospodarczą.

Swoje posiedzenie rozpoczyna też w środę Senat. Senatorowie zajmą się między innymi ustawą o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej - ma on składać się z dyżurujących specjalistów, którzy będą w ciągu kilku godzin mogli dotrzeć w miejscu zdarzenia, aby przeprowadzić na przykład akcję ratunkowo-ewakuacyjną. Zajmą się również zapisami o egzaminowaniu i przyjmowaniu do pracy szkolnych psychologów.

W programie posiedzenia znajdują się też między innymi prace nad nowelizacjami ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz czytania projektów ustaw - w tym tej o Kodeksie Postępowania Karnego i Administracyjnego.

