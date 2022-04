Morawiecki w Berlinie. Ma przekonać Scholza do zwiększenia dostaw broni na Ukrainę

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek spotka się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Rozmowa ma dotyczyć wzmocnienia unijnych sankcji wobec Rosji, premier ma też namawiać władze w Berlinie do zwiększenia dostaw uzbrojenia na Ukrainę. Również we wtorek odbędzie się spotkanie szefów MON 40 krajów w niemieckim Ramstein. Weźmie w nim udział Mariusz Błaszczak.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl