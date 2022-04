Jest potwierdzenie, Polska przekaże Ukrainie czołgi. Co z MIG-ami? "Sprawa zamknięta"

Premier Morawiecki powiedział w Polsat News, że czołgi zostaną przekazane "w swoim czasie", ale nie podał dalszych szczegółów "ze względów bezpieczeństwa ukraińskich sąsiadów". Wcześniej Boris Johnson przekazał, że Wielka Brytania wyśle do Polski czołgi Challenger 2 po to, by z kolei Polska mogła wysłać Ukrainie swoje maszyny - T-72.

Mateusz Morawiecki pytany o sprzęt wysyłany Ukrainie, dodał, że "zamknięta" jest z kolei sprawa ewentualnego przekazania Ukrainie polskich MIG-ów 29. "Nie ma takiej konieczności, nie ma takich żądań, nie ma takich próśb" - tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Pomysł przekazania Ukrainie polskich MIG-ów-29 pojawił się w mediach w marcu. Wówczas szef unijnej dyplomacji Josep Borrell mówił, że strona ukraińska pytała partnerów w Europie o te samoloty i sugerowała, by przekazać je za pośrednictwem USA.

W rozmowie z Polsat News szef rządu poruszył też kwestię katastrof w kopalniach i zapowiedział, że wszystkie kopalnie w kraju zostaną skontrolowane pod kątem bezpieczeństwa warunków pracy.

Mateusz Morawiecki mówił, że należy sprawdzić, czy doszło do niedopatrzeń, błędów proceduralnych, czy też jedynie do "zbiegów okoliczności". Szef rządu przekazał też kondolencje rodzinom zmarłych górników.

Morawiecki o KPO. "Próbuję przekonać kolegów z Solidarnej Polski"

W wyniku wstrząsu w kopalni Zofiówka zginęło sześć osób, trwa akcja poszukiwawcza pozostałych. W wyniku serii eksplozji metanu w kopalni Pniówek zginęło również sześciu pracowników.

Plan pomocy kredytobiorcom. Morawiecki: Banki też muszą wziąć odpowiedzialność

Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News był pytany o ogłoszony przez siebie plan pomocy kredytobiorcom i o pierwszą krytykę tego pomysłu (m.in. ze strony Zbigniewa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich.

W jego ocenie ta reakcja ze strony banków oznacza, że "jest bardzo dobry plan dla ludzi". - To musi być wspólna odpowiedzialność, banki też muszą wziąć odpowiedzialność - argumentował.

Morawiecki: "Mamy takich fałszywych doradców". KPO? "Próbuję przekonać kolegów"

- KPO, te środki z KPO, są niezbędne także do tego, żeby zwalczyć inflację - powiedział.

Mam nadzieję, że to [odblokowanie środków z KPO - red.] się stanie całkiem wkrótce, w ciągu najbliższych kilku tygodni i w ślad za tym będzie przyjęta również legislacja. Jesteśmy blisko, coraz bliżej

- przekonywał.

Pytany, jak w takim razie zamierza dogadać się z kolegami ze Zjednoczonej Prawicy ws. wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych, które są wymagane przez KE, uderzył w Donalda Tuska.

Na tak trudną sytuację gospodarczą nie ma jednej recepty (...). Dzisiaj mamy takich fałszywych doradców, takich złych doradców, chociażby jak pan Tusk, który proponuje wariant turecki. Nie wiem, czy pan zauważył, w Turcji też było rok, dwa lata temu 12-15 procent inflacji i co zrobili? Podnieśli wynagrodzenia o 20 procent. Dzisiaj tam jest inflacja 60 procent, tak, wie pan, dlaczego to mówię? Bo to ma ogromny związek z KPO - przekonywał.