Tomasz Siemoniak gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Zobacz wideo

Jednym z tematów, który zostanie poruszony w Porannej Rozmowie Gazeta.pl, są wybory prezydenckie we Francji. Francuskie MSW podało ostateczne wyniki drugiej tury wyborów. Po przeliczeniu danych ze wszystkich lokali wyborczych poinformowano, że w niedzielnym głosowaniu najwięcej głosów otrzymał urzędujący prezydent Emmanuel Macron, który wyprzedził o ponad 17 punktów procentowych liderkę partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Z danych MSW wynika, że Macron otrzymał 58,54 procent głosów, na Le Pen głosowało 41,46 procent wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 71,9 procent, co stanowi drugi najgorszy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji.

REKLAMA

Emmanuel Macron pokonał liderkę narodowców Marine Le Pen po raz drugi z rzędu, choć tym razem otrzymał o 8 punktów procentowych mniej niż w wyborach prezydenckich w 2017 roku.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Francja - wyniki wyborów. Macron wygrywa i zdobywa 58,54 proc. głosów

Rosja prowadzi ofensywę na wschodzie Ukrainy

Tomasz Siemoniak będzie mówił również o sytuacji w Ukrainie. Od kilku dni Rosja prowadzi ofensywę w Donbasie. W porannym raporcie ukraiński Sztab Generalny poinformował, że Rosjanie starają się przejąć pełną kontrolę nad obwodem donieckim i ługańskim, a także zapewnić sobie komunikację lądową między tymi terytoriami i okupowanym Krymem.

Choć Rosjanie wycofali się spod Kijowa na początku miesiąca, wielu Ukraińców uważa, że mogą ponowić próbę zdobycia miasta. Mimo tego, coraz więcej mieszkańców wraca do swoich domów w stolicy i okolicach. W Kijowie tworzą się korki samochodowe na trasach prowadzących do miasta z zachodu. Władze apelują, aby ludzie jeszcze nie wracali, ponieważ wiele terenów należy rozminować. Cały czas ostrzegają też, by nie chodzić do lasu i nie dotykać nieznanych przedmiotów.

"FT": Rosja ma przygotowywać się do wdrożenia strategii "land-grab"

Pieniądze z Brukseli wciąż nie płyną do Warszawy

Były szef MON w Porannej Rozmowie Gazeta.pl zostanie również zapytany o Krajowy Plan Odbudowy. Przypomnijmy, wypłaty środków z KPO są realizowane dwa razy w roku. Pieniądze z zaliczki nie przepadły, ale wraz z całą sumą 36 mld euro uzależnione się od wykonania konkretnych reform i inwestycji. Po akceptacji przez Komisję Europejską KPO musi jeszcze zatwierdzić Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie finansów 27 państw unijnych.

Komisja Europejska będzie mogła odmówić wypłaty środków Polsce, jeżeli zobowiązania nie zostaną zrealizowane. Dotyczy to wdrożenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bowiem to ona jest głównym problemem, przez który pieniądze z Brukseli wciąż nie płyną do Warszawy. Latem ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Także premier Mateusz Morawiecki mówił, że Izba zostanie zlikwidowana. W Sejmie obecnie znajdują się projekty ustawy dot. Izby Dyscyplinarnej, wiodącym jest projekt prezydencki. Krytycznie do niego nastawiona jest Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.