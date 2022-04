Donald Tusk: Morawiecki, Ziobro i Kurski to "rakiety balistyczne Putina"

W piątek odbyło się forum eksperckie Platformy Obywatelskiej "Wojna w Ukrainie - wnioski dla Polski". Podczas wydarzenia wypowiadał się m.in. były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotr Pytel, który Stwierdził, że jednym ze sposobów działania służb rosyjskich na terenie Polski jest ideologiczne wywieranie wpływu na kręgi powiązane z władzą.

Gen. Pytel ocenił, że Rosjanie prowadzą w Polsce wojnę ideologiczną

- To sfera nie tylko polityków rządzącej prawicy, ale osób z nimi powiązanych, sfera organizacji, instytutów, podmiotów, które wykazują bardzo silne symptomy kontrolowania przez rosyjskie służby specjalne - ocenił gen. Pytel. Jego zdaniem Rosjanie odpowiadają np. za wzmacnianie antyszczepionkowców, kampanie przeciw LGBT, tezy o antychrześcijańskim Zachodzie, a także tezy o UE i Niemczech jako wrogach Polski. - Generalnie chodzi o kształtowanie antywolnościowych, antyzachodnich postaw - dodał.

Donald Tusk: Polscy politycy, którzy popierają polityków proputinowskich, "uderzają w integralność UE"

Donald Tusk przyznał wtedy, iż "trudno zaprzeczyć, że Rosja prowadzi swoje bitwy nie tylko na gorącym froncie na wschodzie Ukrainy". - Te fronty są pootwierane na całym świecie - powiedział szef PO. - To były kampanie Trumpa, brexit, polityka Orbana na Węgrzech, Salviniego we Włoszech, ale również jawne wspieranie takich polityków jak Marine Le Pen we Francji - podkreślił.

Tusk zaapelował do rządzących, by wykorzystali moment wyborów prezydenckich we Francji i stanowczo odcięli się od proputinowskiej kandydatki. - W jakimś sensie tacy politycy w Polsce, którzy wspierają polityków proputinowskich - uderzają w integralność UE, czy to jest (minister sprawiedliwości Zbigniew) Ziobro, który atakuje naszą obecność w UE, czy to jest premier (Mateusz) Morawiecki, wspierający Le Pen czy Orbana, czy to jest (prezes TVP) Jacek Kurski, który sączy podziały i konflikty 24 godziny na dobę - to są też rakiety balistyczne Putina - ocenił Tusk. - Tego typu politycy są równie skuteczni, a podejrzewam, że tańsi w obsłudze - dodał.

Zaznaczył, że "ta wojna odbywa się w każdej przestrzeni i to od nas zależy, czy w naszej publicznej przestrzeni Putin osiągnie przewagę przy pomocy ludzi, którzy świadomie lub nie realizują jego strategię podziału".



