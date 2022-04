Adam Bielan gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Zobacz wideo

Łukasz Rogojsz porozmawia z Adamem Bielanem m.in. na temat obecnej sytuacji w Ukrainie i o pomocy, której udzieliła jej Polska. Jak wynika z najnowszego komunikatu ukraińskiego Sztabu Generalnego, rosyjskie wojsko prowadzi ofensywę na wschodzie Ukrainy. Atakuje ukraińskie pozycje w obwodach ługańskim, donieckim, ale też m.in. charkowskim i chersońskim. Według informacji ukraińska armia odpiera ataki wroga.

Brytyjski wywiad wojskowy poinformował z kolei, że Rosja ściąga kolejne oddziały, wzmacniając swoje siły przy wschodniej granicy Ukrainy. Nasilają się walki w Donbasie, gdzie Rosjanie próbują przerwać ukraińskie linie obrony. Według brytyjskich informacji wywiadowczych, należy się spodziewać mniejszej liczby ataków z powietrza na północy Ukrainy. Nadal jest jednak zagrożenie ostrzałami wymierzonymi precyzyjnie w strategiczne punkty na terenie całego kraju. W raporcie czytamy, że rosyjskie ataki na ukraińskie miasta pokazują, że celem jest przerwanie łańcuchów dostaw na wschód kraju.

Ekspertka: Rosja podchodzi do wojny sekwencyjnie

Polska otrzyma w końcu pieniądze z KPO?

Adam Bielan zostanie również zapytany o Krajowy Plan Odbudowy. Przypomnijmy, wypłaty środków z KPO są realizowane dwa razy w roku. Pieniądze z zaliczki nie przepadły, ale wraz z całą sumą 36 mld euro uzależnione się od wykonania konkretnych reform i inwestycji. Po akceptacji przez Komisję Europejską KPO musi jeszcze zatwierdzić Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie finansów 27 państw.

Komisja Europejska będzie mogła odmówić wypłaty, jeżeli zobowiązania nie będą zrealizowane. Dotyczy to wdrożenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bowiem to ona jest głównym problemem, przez który pieniądze z Brukseli wciąż nie płyną do Warszawy. Latem ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Także premier Mateusz Morawiecki mówił, że izba ta zostanie zlikwidowana.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał istnienie Izby za sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Jego zdaniem nie jest ona niezależnym i bezstronnym sądem. Instytucja zakwestionowała możliwość pociągania sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez ID za wydane orzeczenie, w tym za zadanie pytania prejudycjalnego. W wątpliwość podano również kompetencje prezesa Izby Dyscyplinarnej do wyznaczania składu właściwego do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej. Co więcej, TSUE negatywnie odniósł się do gwarancji proceduralnych przysługujących sędziom oskarżonym o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego.

