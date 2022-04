Sprawa Kaczyński kontra Wałęsa wróci na wokandę. Sąd Najwyższy rozpozna skargi kasacyjne

W grudniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował, że były prezydent Lech Wałęsa ma przeprosić prezesa PiS, obecnie także wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego za wpisy na Facebooku, w których sugerował, że Kaczyński jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską i to on miał nakazać lądowanie samolotu z polską delegacją.

- Lech Wałęsa swoimi wypowiedziami dotyczącymi wydania polecenia lądowania samolotu granice swobody oceniania w debacie politycznej zdaniem sądu przekroczył. (...) Stwierdzenie, że oskarżenie Lecha Wałęsy jest poważne, daleko idące i dotkliwe to za mało - stwierdziła wówczas sędzia Weronika Klawonn.

Jednocześnie sąd orzekł, że Lech Wałęsa nie musi przepraszać m.in. za sugestie, że prezes PiS "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie". - Przypisanie przeciwnikowi politycznemu choroby psychicznej jest dość prostą próbą jego zdyskredytowania. Jednakże kontekst słów pozwanego, który zachowanie powoda Jarosława Kaczyńskiego odbiera jako szkodzące Polsce, usprawiedliwia użycie tego rodzaju ostrych słów - mówiła sędzia.

Sąd Najwyższy rozpozna skargi Wałęsy i Kaczyńskiego

Po odwołaniach złożonych zarówno przez Wałęsę, jak i Kaczyńskiego sprawą zajął się potem Sąd Apelacyjny. W lipcu 2019 r. podtrzymał on wyrok Sądu Okręgowego.

"Nie dam sobie zamknąć ust! Będę skarżył ten wyrok do Sądu Najwyższego, a jak będzie trzeba, to do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Smutne jest jednak to, że Sąd w Polsce chce ograniczać swobodę wypowiedzi na tematy polityczne. I to, co do wypowiedzi tak istotnych, ostrzegających Naród" - komentował wtedy w mediach społecznościowych Lech Wałęsa.

Jak dowiedział się portal Gazeta.pl, skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego wnieśli pełnomocnicy zarówno Wałęsy, jak i Kaczyńskiego. W sierpniu 2020 r. sędzia SN Kamil Zaradkiewicz zdecydował na niejawnym posiedzeniu o przyjęciu do rozpoznania obu skarg.

"W przedmiotowej sprawie nie został jeszcze wyznaczony termin rozpoznania" - przekazał nam w piątek Maciej Brzózka z Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego.

