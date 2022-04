Ryszard Czarnecki ma nową pracę. Europoseł PiS został felietonistą w Polska Press

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki od 28 marca pisze felietony o tematyce sportowej do tytułów Polska Press - podaje portal Wirtualne Media. Jego teksty ukazują się w serwisie Sportowy24.pl w każdy poniedziałek. Do tej pory wyszły trzy materiały m.in. o Idze Świątek i sporcie w cieniu wojny w Ukrainie. Felietony są przedrukowywane w papierowych tytułach spółki.

Polityk od 2011 roku wchodzi w skład rady nadzorczej spółki Forum, wydawcy "Gazety Polskiej Codziennie". Jego felietony ukazują się także w Sport.interia.pl, "Do Rzeczy", Warszawskim Informatorze Obywatelskim, na blogach Salon24.pl i Wprost.pl.

Czarnecki był także wiceprezesem i prezesem klubu żużlowego WTS Atlas Wrocław, a w poprzednich latach członkiem rady nadzorczej WKS Śląsk Wrocław i wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej ds. międzynarodowych. Od 2018 roku jest członkiem prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Przejęcie Polska Press przez Orlen

W marcu grupa wydawnicza Polska Press formalnie stała się własnością PKN Orlen. Ofertę kupna wydawnictwa Orlen złożył jego właścicielowi - niemieckiemu holdingowi Verlagsgruppe Passau, a 7 grudnia ubiegłego roku zawarto umowę przedwstępną.

W kwietniu Sąd uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i wstrzymał decyzję prezesa UOKiK, który zezwolił na połączenie koncernów Orlen i Polska Press, jednak prezes Orlenu Daniel Obajtek twierdził, że ta decyzja nie ma wpływu na przejęcie spółki.