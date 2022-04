Antoni Macierewicz mówił o "współpracy" z naukowcami, były szef ICM stanowczo zaprzecza. "Bajeczka"

Więcej na temat raportu Macierewicza znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Były szef Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Marek Michalewicz jednoznacznie odcina się od raportu Macierewicza na temat katastrofy smoleńskiej. "Podkomisja smoleńska korzystała z zasobów obliczeniowych ICM na zasadach komercyjnych, ale ICM nigdy nie brało bezpośrednio żadnego udziału w jakichkolwiek obliczeniach prowadzonych przez kontraktorów podkomisji "podkreślił na Facebooku. "Nie jest również możliwe, aby z którychkolwiek bardzo nieudolnie i nieprofesjonalnie przeprowadzanych "obliczeń" mogły wyniknąć jakiekolwiek wnioski, na które powołuje się Antoni Macierewicz" zaznaczył naukowiec.

Były szef ICM o raporcie Macierewicza: Gry komputerowe mają więcej wspólnego z rzeczywistością

Antoni Macierewicz twierdził, że jego raport na temat katastrofy smoleńskiej powstawał we współpracy z ICM. Tymczasem okazuje się, że członkowie podkomisji po prostu korzystali z przestrzeni należącej do centrum.

"Zasoby obliczeniowe ICM były dostępne dla podmiotów na podstawie wcześniej upublicznionego cennika i ICM nie mogło odmówić takiej usługi jeśli była przedmiotem uprawomocnionej umowy o dostęp do zasobów "wyjaśnia były szef instytucji.

"Odmówiłem kontynuowania tych obliczeń przez osoby z WAT jako "projektu naukowego" - nie było tam żadnego uzasadnienia naukowego ani wartości - co jest udokumentowane przez załączone opinie oceniających ekspertów" - podkreśla.

Dodatkowo informuje, że współpracownicy Macierewicza przekroczyła limit bezprzetargowy i nie uregulowała należności za wykonane obliczenia w wysokości 85 tys. PLN. Zdaniem naukowca tą sprawą powinna zająć się Najwyższa Izba Kontroli.



Marek Michalewicz podkreśla też, że wizualizacje przygotowane przez zespół Macierewicza mają mniej wspólnego z rzeczywistością, niż "dzisiejsze realistyczne gry komputerowe, w których zainstalowane są tzw. silniki fizyki".

"Wizualizacja to często coś jak kreskówka - filmik, który można stworzyć na dziesiątki różnych sposobów - a który nie ma w sobie ziarna prawdy naukowej, to bajeczka o Miki Mouse" - stwierdza.

Więcej o szczegółach "współpracy" z komisją Macierewicza fizyk opowiedział w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Stwierdził, że zespół polityka współpracował z kilkoma zagranicznymi naukowcami Wichita State University.

"Dostaliśmy listę z ich nazwiskami i wydaliśmy im odpowiednie hasła dostępowe, przywileje dostępu do maszyn, dzięki czemu mieli dostęp do nich na ograniczony czas. I coś sobie liczyli" - relacjonował.

"W praktyce ich konsultanci wykorzystywali w niektórych obliczeniach do 12,5 tys. rdzeni obliczeniowych. Z naszych logów systemowych wynikało, że do 7 grudnia 2020 r. uruchomionych zostało przez ludzi z NIAR 1007 zadań obliczeniowych. Mieliśmy wgląd do tego, widzieliśmy, co się dzieje z ich obliczeniami, z każdym zadaniem" - zapewnia. Z analizy tych zadań wynika, że większość obliczeń prowadziła donikąd.

"Konsultanci WAT uruchomili 1007 zadań obliczeniowych, z czego 439 zadań się nie udało (miały status końcowy - nomen-omen - "crashed", czyli rozbitych), 289 zadań zostało zatrzymanych przed zakończeniem obliczenia (ang. "cancelled"), 61 zadań wymagało więcej pamięci niż w zapotrzebowaniu kolejkowym, 42 zadania przekroczyły limit czasowy zadany w systemie kolejkowym" - wyliczał. "Z logów systemu wynika, że tylko 176 zadań spośród 1007 uruchomionych zostało pozytywnie zakończonych" - zauważa.

Dlaczego tak wyglądała praca komisji? "Nie umieli zrobić tych obliczeń, ten problem przerósł ich możliwości. Nie wychodziła im symulacja. W obliczeniach naukowych obowiązuje zasada GIGO, czyli Garbage In - Garbage Out, jak wrzucasz błędne dane, dostajesz błędny wynik, co w tym przypadku jest doskonale widoczne" - zaznacza ekspert.