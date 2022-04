Drastyczne zdjęcia w raporcie Macierewicza. "To jest skandal, te rodziny naprawdę są dręczone"

Więcej na temat katastrofy smoleńskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Donald Tusk w trakcie rady krajowej PO mówił o raporcie Macierewicza pełen emocji.

- Mówię o tym z takim przejęciem, ponieważ w ostatnich dniach jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowo nie do zaakceptowania. Czegoś dramatycznie złego. To jest powrót do Smoleńska i do retoryki o zamachu wyłącznie po to, aby ta wojna domowa na nowo rozgorzała z niezwykłą mocą. Właśnie teraz, kiedy Rosja zagraża nie tylko Ukrainie, ale także Polsce i Europie - stwierdził lider PO.

Kidawa-Błońska o drastycznych zdjęciach raporcie Macierewicza: To nie było przypadkowe

- To, co zrobili w ostatnich dniach, a szczególnie w ostatnich godzinach, wykorzystując pamięć Polek, Polaków szczególnie rodzin tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem, właściwie obrażając pamięć o ofiarach, po to tylko, żeby zaognić, żeby jątrzyć, żeby rozpocząć kolejny rozdział tej politycznej wojny domowej, to jest coś niewybaczalnego - podkreślił.

- To, co wydarzyło się wczoraj, to, że w raporcie upubliczniono zdjęcia ofiar katastrofy, zdjęcia, które nigdy nie powinny się pojawić w strefie publicznej, to jest po prostu skandal. To brak szacunku dla ofiar katastrofy, dla rodzin - powiedziała o raporcie Macierewicza w Salonie Politycznym Trójki Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kiedy prowadząca program zwróciła polityczce KO uwagę, że Macierewicz przeprosił, ona odpowiedziała, że to było konieczne. Jednak nie wierzy w pomyłkę.

- Moim zdaniem to nie było przypadkowe. Poseł Macierewicz doskonale wie, co zrobił. Przypominam, że w 2012 r., kiedy pojawiło się gdzieś jakieś zdjęcie dotyczące ofiar katastrofy, sam skierował wniosek do prokuratury - zauważyła. - Ja nie wierzę, że się zapomniał. Było to moim zdaniem celowo, żeby pokazać jeszcze bardziej szokującą sytuację - podkreśliła wicemarszałkini Sejmu.

Macierewicz przeprasza. Zdjęcia ofiar były "niedopuszczalnym błędem"

Giertych o zdjęciach ofiar w raporcie Macierewicza: Czyn z gatunku niewybaczalnych

Na Twitterze drastyczne zdjęcia w raporcie Macierewicza skomentował wiceprzewodniczący PO, Tomasz Siemoniak.

"MON wydał już komunikat, że nie ma nic wspólnego z Macierewiczem i jego podkomisją. Macierewicz wydał oświadczenie, że nie wiedział, co było w raporcie podkomisji. Premier Morawiecki pochwalił raport Macierewicza, ale za 1,2,3 tygodnie przedstawi nowy. Ależ to jest żałosna ekipa!".

Senator KO, Krzysztof Brejza w rozmowie z reporterką TVN24, mówił, że Antoni Macierewicz powinien podać się do dymisji. - Nie było w historii Polski takiej sytuacji, by ktoś publikował zdjęcia ofiar, zdjęcia najbardziej intymne, zdjęcia obdartych, zmasakrowanych zwłok, w tym zwłok prezydenta. To on ponosi za to odpowiedzialność - stwierdził. Przyznał też, że nie wierzy, że to było przypadkowe działanie.

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała natomiast w telewizji TVN, że "Macierewicz jest osobą bez empatii, bez uczuć, jest hieną cmentarną". - Macierewicz doskonale zdawał sobie z tego sprawę. To jest osoba, która chce czerpać zysk z katastrofy smoleńskiej - podkreśliła.