Antoni Macierewicz przeprasza. Zdjęcia ofiar w raporcie były "niedopuszczalnym błędem"

Na stronie Ministerstwa Obrony opublikowany został raport podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza, w którym znalazły się nieocenzurowane zdjęcia ofiar katastrofy lotniczej z 2010 roku. Były szef MON odniósł się do tej sytuacji i przeprosił za to, że doszło do takiego błędu.

3 Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl