- Zawsze, kiedy tu jesteśmy, myślimy o oddaniu hołdu, o przypomnieniu tych wszystkich, którzy zginęli w drodze do Katynia, (...) którzy zginęli w tej szczególnej, jak to się dotąd mówiło, katastrofie, wypadku. Oczywiście, dziś też to powtarzamy. Chcemy oddać hołd, zachować pamięć, chcemy, by ta pamięć trwała, dziś, jutro, za rok, za dwa, za 10 lat i za 20 - powiedział Jarosław Kaczyński podczas przemówienia przed Pałacem Prezydenckim z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej. - (...) Podczas wystąpień, które miały miejsce pod tym pałacem, zawsze mówiłem także o wielkiej potrzebie prawdy, o dążeniu do prawdy, o dążeniu do tego, by odpowiedzieć na pytanie: co się naprawdę stało? Bo była rzeczywiście katastrofa, ale czy tylko katastrofa, czy zwykła katastrofa, czy wypadek, czy zbieg okoliczności? - pytał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

REKLAMA

Smoleńsk. Jarosław Kaczyński o "12. rocznicy zbrodni, zamachu"

Kaczyński powiedział, że "zbieranie dowodów" było "niesłychanie trudne". Wymienił Antoniego Macierewicza jako jednego z tych, "którzy chcieli dotrzeć do prawdy".

Zobacz wideo Kaczyński o Ustawie o obronie ojczyzny. "Rosja jest w stanie użyć siły dla realizacji swoich interesów"

- Ich praca trwała długo, bardzo długo, może za długo, ale z obiektywnych powodów. Dzisiaj wiemy, co się stało. Mamy tę odpowiedź. Mamy tę odpowiedź po raz pierwszy - pełną, konsekwentną, odpowiadającą na wszystkie pytania. A także zweryfikowaną przez wiele różnych, także będących poza Polską ośrodków. I będzie w najbliższych dniach i tygodniach o tym mowa. Będzie to przedstawione opinii publicznej i to jest ta zmiana, ta wielka zmiana, o której chciałem dzisiaj - w 12. rocznicę katastrofy, w 12. rocznicę zbrodni, zamachu - państwu powiedzieć i z tego miejsca powiedzieć wszystkim Polakom - powiedział wicepremier.

Kaczyński pieczętuje tezę o zamachu, choć dowodów brak

Kaczyński już w wywiadzie dla Polskiego Radia 1 kwietnia wyraził przekonanie, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Ani w wywiadzie na początku miesiąca, ani w niedzielę 10 kwietnia, podczas obchodów rocznicowych na Krakowskim Przedmieściu, nie przedstawił jednak dowodów na poparcie tezy o zamachu.

Przyczyny katastrofy od kwietnia 2010 r. do lipca 2011 r. badała złożona z doświadczonych ekspertów Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod kierownictwem ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera.

Eksperci ustalili, że do katastrofy doprowadziło "zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg". Komisja nie znalazła jakichkolwiek dowodów na to, by katastrofa była skutkiem zamachu.

Kaczyński o "zamachu" w Smoleńsku. Nowacka: Liczy na polityczne korzyści