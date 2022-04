Tusk apelował o rezygnację z rosyjskiego węgla. Müller: Niech pan wezwie Grodzkiego do zwołania Senatu

W piątek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas wizyty w terminalu kolejowym Raniewo w pobliżu Terespola (woj. lubelskie), gdzie przeładowuje się węgiel importowany z Rosji, zaapelował do rządu o zaprzestanie importu tego surowca z Rosji. Jego zdaniem poprzez kontynuację korzystania z rosyjskiej energii rząd finansuje wojnę w Ukrainie. - Musimy skończyć z tym procederem. Dosyć finansowania Rosji, interesów rosyjskich przez polskiego podatnika i polskie spółki Skarbu Państwa - mówił Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Rzecznik rządu Piotr Müller zwraca się do Donalda Tuska: Proszę wezwać Tomasza Grodzkiego do zwołania Senatu

- Premier Morawiecki kluczy i usiłuje, nie posługując się prawdą, wytłumaczyć, że Polska nie może nałożyć embarga, bo to jest w gestii Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. My przecież od dłuższego czasu nie mówimy o tym, że Polska ma nałożyć europejskie embargo na import węgla, tylko polski rząd, premier Morawiecki mają w ręku możliwość podjęcia natychmiastowych, z dnia na dzień, różnych decyzji, które mogą zatrzymać zakup przez Polskę, przez spółki Skarbu Państwa tego węgla" - mówił na piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk.

- Jeszcze raz gorąco zwracam się z apelem do polskiego rządu, do premiera Morawieckiego o to, żeby podjął takie decyzje. Musimy skończyć z tym procederem. Dosyć finansowania Rosji, interesów rosyjskich przez polskiego podatnika i polskie spółki Skarbu Państwa - dodał szef PO. Zarzucał również polskiemu rządowi, że nie potrafi on podjąć żadnej decyzji w tej sprawie. Swój apel ponowił w mediach społecznościowych.

Na wpis Donalda Tuska zareagował rzecznik rządu Piotr Müller. "Panie Donaldzie, wiem, że nie jest pan posłem. Może stąd brak informacji. Wczoraj Sejm już przegłosował zakaz importu węgla. Niech Pan wezwie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego do zwołania Senatu na jutro rano. Nie ma na co czekać" - napisał na Twitterze.

"Apelujemy o pilne posiedzenie Senatu. Nie ma na co czekać! Proszę wezwać Tomasza Grodzkiego do zwołania Senatu, żeby sankcje mogły obowiązywać" - ponowił swój apel rzecznik rządu w kolejnym wpisie. Zwrócił też uwagę, że mimo niechęci niektórych krajów, trzeba konsekwentnie naciskać na Unię Europejską w sprawie sankcji na Rosję.

"Tylko trzy kraje miały odwagę, by nie finansować ludobójstwa. Litwa, Łotwa i Estonia. Kupując rosyjskie surowce, finansujesz zabijanie Ukraińców" - powiedział prezydent Zełenski. Panowie Kaczyński i Morawiecki, usłyszcie wreszcie te słowa. Stop dla rosyjskiego węgla!" - pisał w piątek na Twitterze Donald Tusk.

Wpis ten również skomentowany przez rzecznika rządu. Piotr Müller opublikował na Twitterze wpis, w którym nawiązał do sytuacji z 2014 roku. "27.08.2014 - kilka miesięcy po ataku Rosji Donald Tusk przeciwko krajowym sankcjom na import węgla, bo to kompetencje UE. Tak to kompetencje UE. Dlatego trzeba naciskać, żeby Unia przyjęła szeroki pakiet! Niestety jest opór w UE. Dlatego przyjęliśmy w Sejmie krajowe przepisy!" - napisał w nocy z piątku na sobotę na Twitterze rzecznik rządu.

We wpisie znalazło się też nagranie z wypowiedzią Donalda Tuska z 2014 roku, kiedy Rosja napadła na Donbas. - Wyobraźmy sobie Polskę, która decyduje się na własne sankcje i embarga. Wyobraźmy sobie nas samotnych w wojnie energetycznej z Rosją - mówił na nagraniu sprzed lat Donald Tusk. Zadeklarował wówczas, że Polska nie wprowadzi embarga na węgiel z Rosji.

- Romantyczna samodzielność polegająca na tym, aby Polska samodzielnie nałożyła embargo na węgiel rosyjski - to brzmi tak fajnie na pierwszy słuch. Fajnie o tym podyskutować, kiedy ma się albo mało wyobraźni, albo małą wiedzę. Podaję to jako jeden z przykładów. Wyobraźmy sobie Polskę, która decyduje się na własne sankcje i embarga. Wyobraźmy sobie nas samotnych w wojnie energetycznej z Rosją czy kimkolwiek. Polskie bezpieczeństwo jest dla mnie zadaniem numer jeden, a nie robienie awantury dlatego, że ktoś naczytał się kiedyś romantycznych powieści - mówił wówczas.

Sejm w czwartek przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która wprowadza możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających agresję Rosji na Ukrainę, a także wprowadza embarga na import węgla z Rosji i tranzyt go przez Polskę.

