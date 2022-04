Węgry a wojna w Ukrainie. Polacy chcą ochłodzenia relacji z rządem Viktora Orbana [SONDAŻ]

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research dla "Rzeczpospolitej" wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5.04-6.04.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia, którzy odpowiedzieli na pytanie, czy w związku z postawą Węgier wobec wojny w Ukrainie Polska powinna ochłodzić relacje z rządem Viktora Orbana.

Sondaż. 57,4 proc. jest za ochłodzeniem relacji polsko-węgierskich

Według sondażu 57,4 proc. respondentów jest za tym, aby Polska ochłodziła relacje z rządem Viktora Orbana. Znacznie mniejsza część ankietowanych - 13,9 proc. - nie popiera rozluźnienia stosunków polsko-węgierskich. Zdania w tej sprawie nie ma 28,7 proc. badanych.

- Ochłodzenie stosunków polsko - węgierskich za słuszne częściej uznają mężczyźni (61 proc.) niż kobiety (54 proc.). Rozluźnienie relacji między państwami popiera blisko 2 na 3 respondentów (64 proc.) między 35 a 49 rokiem życia i 61 proc. badanych z wyższym wykształceniem - skomentował wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

- Zmiany w relacjach między władzami Polski i Węgier oczekuje ponad 7 na 10 badanych (72 proc.) o dochodach przekraczających 5000 zł netto i zbliżony odsetek mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób - dodał.

Duda spotka się z Orbanem na Węgrzech. Zostanie odznaczony

Polityka Viktora Orbana. Walka z "lewicą, biurokratami z Brukseli, międzynarodowymi mediami i prezydentem Ukrainy"

W niedzielę 3 kwietnia odbyły się wybory parlamentarne na Węgrzech, w których po raz kolejny wygrała partia Fidesz (startująca w koalicji z Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową). Po odniesionym zwycięstwie premier Viktor Orban ogłosił, że rząd będzie musiał walczyć z "lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, biurokratami z Brukseli, międzynarodowymi mediami i wreszcie prezydentem Ukrainy [Wołodymyrem Zełenskim - red.]", którego określił "przeciwnikiem Węgier".

W środę 6 kwietnia premier Węgier oświadczył, że jego kraj nie ugnie się pod presją i nie poprze sankcji nakładanych na Rosję, które dotyczyłyby zakazu importu rosyjskiego gazu i ropy. O masakrze w Buczy, gdzie doszło do masowych egzekucji na ludności cywilnej, powiedział natomiast, że należy sprawdzić wszystkie informacje na ten temat w sposób niezależny, bo "żyjemy w czasach masowej manipulacji" i w dzisiejszych czasach "nie można wierzyć nawet temu, co widzi się na własne oczy".

Jego wypowiedź skomentował w piątek 8 kwietnia na antenie Radia Plus prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Nie ukrywam, że to jest wszystko bardzo smutne. Ocena jest jednoznacznie negatywa, że kiedy premier Orban mówi, że on nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to trzeba mu poradzić pójście do okulisty. To jest zawód - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Polacy nie chcą krwawych surowców Putina

Jak pisaliśmy we wtorek 5 kwietnia w Gazeta.pl, ponad 85 proc. Polaków uważa, że trzeba zrezygnować z surowców energetycznych z Rosji, nawet za cenę wyższych rachunków - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Aż 53,7 proc. Polaków "zdecydowanie" opowiedziało się za rezygnacją z rosyjskich surowców energetycznych. 31,6 proc. osób wybrało odpowiedź "raczej tak". Z kolei "raczej nie" wybrało 7,7 proc. ankietowanych, a 2,5 proc. nie popiera rezygnacji z węgla, gazu i ropy Putina. Więcej na ten temat:

Polacy nie chcą krwawych surowców Putina. Wolą płacić wyższe rachunki

