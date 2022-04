Rau wezwał ambasadora Francji do siedziby MSZ. Poszło o wypowiedź Macrona o Morawieckim

"Z uwagi na twierdzenia zawarte w wywiadzie Prezydenta Republiki Francuskiej dla "Le Parisien" minister Zbigniew Rau zdecydował o wezwaniu Ambasadora Francji do MSZ" - przekazał na Twitterze rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina.

W wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" prezydent Francji określił premiera Mateusza Morawieckiego jako "skrajnie prawicowego antysemitę, który wyklucza osoby LGBT" i zarzucił szefowi polskiego rządu, że ten wspiera Marine Le Pen w trwającej kampanii wyborczej.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Popiera Marine Le Pen, którą gościł już kilka razy. Nie bądźmy naiwni, chce jej pomóc przed wyborami - powiedział Emmanuel Macron.