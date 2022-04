Katastrofa smoleńska. PiS zapowiada msze, modlitwy, filmy. I wystąpienie Kaczyńskiego [PROGRAM]

Mija 12 lat od katastrofy samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Na pokładzie maszyny był też ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także między innymi: wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich oraz załoga samolotu i funkcjonariusze BOR. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało na swojej stronie internetowej program obchodów 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uroczystości rozpoczną się w niedzielę 10 kwietnia o godz. 8 od mszy świętej w intencji ofiar katastrofy w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu.

O 8.41 przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się apel pamięci. Od godziny 10 do 11.55 zaplanowany jest pokaz filmów, który również zostanie zorganizowany przed Pałacem Prezydenckim. Tam też na godzinę 12 przewidziano modlitwę Anioł Pański, po której zostaną wyświetlone filmy i odbędzie się koncert. Jego zakończenie przewidziano na g. 15.

Kolejnym punktem obchodów jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, która zakończy się kwadrans po 15. Do godz. 19 przed Pałacem Prezydenckim ponownie będą wyświetlane filmy i odbędzie się koncert.

Kolejna msza w intencji ofiar katastrofy o godz. 19 zostanie zorganizowana w bazylice archidiecezjalnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obchody zakończy wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego przed Pałacem Prezydenckim.

Z kolei w poniedziałek w Warszawie zostanie przedstawiony raport tzw. podkomisji Macierewicza w sprawie katastrofy smoleńskiej. Prezentacja ma się odbyć w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej o godzinie 11.

Kilka dni temu szef podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku Antoni Macierewicz powiedział, że opublikuje raport w sprawie katastrofy, który podkomisja przyjęła w ubiegłym roku. Według jego zapowiedzi ma on ponad 300 stron, a załączniki to kolejnych pięć tysięcy stron.

