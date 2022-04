Kaczyński uderza w Orbana: Jeśli nie widzi, co się zdarzyło w Buczy, to trzeba mu poradzić okulistę

Premier Węgier Viktor Orban ogłaszając zwycięstwo po niedzielnych wyborach parlamentarnych, stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest częścią "przytłaczającej siły", z którą walczył w wyborach Fidesz.

REKLAMA

- Zapamiętamy to zwycięstwo do końca życia, ponieważ musieliśmy walczyć z wieloma przeciwnikami - podkreślał Orban.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Strona ukraińska wskazuje, że Węgry powinny odmówić Rosji rozliczeń za gaz w rublach, czego domaga się Kreml, a na co zgodził się Budapeszt. MSZ Ukrainy zarzuca również węgierskim władzom, że nie chcą uznać odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za zbrodnie popełnione w podkijowskich miejscowościach, m.in. Buczy, Irpieniu i Hostomlu.

Węgry zapowiedziały także, że nie poprą europejskich energetycznych sankcji wobec Rosji.

Zobacz wideo Tusk komentuje wybory na Węgrzech. "Premier Orban zgwałcił demokrację"

Jarosław Kaczyński radzi Viktorowi Orbanowi wizytę u okulisty

- Nie ukrywam, że to jest wszystko bardzo smutne. Ocena jest jednoznacznie negatywa, że kiedy premier Orban mówi, że on nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to trzeba mu poradzić pójście do okulisty. To jest zawód - skomentował w piątek w rozmowie z Radiem Plus wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Zmiana byłaby bardzo dobrą rzeczą, ale pod warunkiem, że Viktor Orban się zmieni, to jest warunek, który musimy jasno sformułować. Nie możemy współpracować tak, jak dotąd, jeżeli to będzie tak w dalszym ciągu - dodał wiceszef rządu.

Według Kaczyńskiego "to, co robi Viktor Orban, łączy się z nadzieją na odegranie jakiejś roli, jeżeli chodzi o doprowadzenie do końca tego konfliktu". - Sądzę, że to całkowicie ślepa uliczka - zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

**

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina