Ludwik Dorn nie żyje. Współzałożyciel PiS i były marszałek Sejmu miał 67 lat. Kim był?

Ludwik Stanisław Dorn urodził się 5 czerwca 1954 r. w Warszawie. Ukończył tamtejsze VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana. Później podjął studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. zdobył tytuł magistra.

W PRL-u działał w opozycji antykomunistycznej. W 1976 r. zaangażował się w pomoc dla prześladowanych robotników i dołączył do KOR-u. W 1980 r. został aresztowany. Odzyskał wolność po podpisaniu porozumień sierpniowych. We wrześniu tego samego roku wstąpił do NSZZ "Solidarność", został też członkiem KSR Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. W stanie wojennym ścigano go listem gończym.

W latach 90. zaczął bliższą współpracę z Jarosławem Kaczyńskim, który zakładał partię Porozumienie Centrum. Dorna nazywano nawet "trzecim bliźniakiem". Popierał prezydenturę Lecha Wałęsy, a po jego zwycięstwie pracował w Kancelarii Prezydenta. Odszedł jednak z tej pracy wraz z innymi urzędnikami po konflikcie między braćmi Kaczyńskimi a Wałęsą.

Ludwik Dorn był współzałożycielem PiS. To on wymyślił nazwę partii

Dorn wymyślił nazwę powstałego w 2001 r. Prawa i Sprawiedliwości. Był wiceprezesem partii, a gdy PiS doszedł do władzy w 2005 r., został także wicepremierem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji w mniejszościowym rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.

Dwa lata później złożył dymisję z obu stanowisk. W listopadzie 2007 r. zrezygnował również z funkcji wiceprezesa PiS, sprzeciwiając się polityce Jarosława Kaczyńskiego. W październiku kolejnego roku został wykluczony z PiS, ale w 2011 r. ponownie startował z list tego ugrupowania, zdobywając mandat.

Początkowo był posłem niezrzeszonym, później wstąpił do klubu parlamentarnego Solidarnej Polski. Odszedł z niego w 2012 r. W wyborach prezydenckich w 2015 r. poparł kandydaturę Andrzeja Dudy. W tym samym roku bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski z list Platformy Obywatelskiej.

Ludwik Dorn pisał bajki dla dzieci. Przyprowadzał psa do Sejmu

Ludwik Dorn był żonaty, miał cztery córki. Jako dorosły przyjął katolicki chrzest. Tłumaczył wiersze, m.in. Johna Keatsa i Williama Butlera Yeatsa, pisał też bajki dla dzieci. Jedna z nich - "O śpiochu tłuściochu i o psie Sabie" - została wyróżniona na ogólnopolskim konkursie "Wielcy poeci piszcie dla dzieci". Bohaterką bajki była jego suczka Saba. O pupilce Ludwika Dorna było głośno w 2007 r. - polityk przyprowadzał psa do Sejmu. Suczka miała pogryźć meble w rezydencji ministra spraw wewnętrznych i administracji a funkcjonariusze BOR wyprowadzali ją na spacery.