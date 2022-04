Drugie posiedzenie Rady ds. edukacji uchodźców. Kto w niej zasiada? Czym się zajmuje?

Zobacz wideo Kosiniak-Kamysz o pracach nad reformą SN: Solidarna Polska targuje się o stanowiska

W czwartek odbyło się drugie spotkanie Rady do spraw edukacji uchodźców. Instytucja została powołana do życia 11 marca zarządzeniem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Jej zadaniem, jak wynika z dokumentu, jest "przedstawienie rozwiązań w zakresie edukacji uchodźców w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy". Pracami rady kieruje jej przewodniczący, czyli szef MEiN.

Przemysław Czarnek zapowiadał, że do rady zostały powołane, do których ma "stuprocentowe zaufanie". Jak podkreśla tvn24.pl, nie zaprosił do niej jednak przedstawicieli opozycji. - Rada ma charakter merytoryczny, jest po to, żeby doradzać kierownictwu ministerstwa, a nie być płaszczyzną sporów politycznych. Będziemy dyskutować na temat pojawiających się problemów oraz sposobów ich rozwiązania - powiedział, jak cytuje portal, minister edukacji.

Kto tworzy radę?

W skład Rady ds. edukacji uchodźców wchodzi 29 osób. To byli i obecni ministrowie i wiceministrowie edukacji i nauki w rządzie PiS (m.in. Wojciech Murdzek, Dariusz Piontkowski, Tomasz Rzymkowski, Anna Zalewska), posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości (m.in. posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, senator Kazimierz Wiatr, poseł Jarosław Zieliński) i kuratorzy oświaty (Roman Kowalczyk, Aurelia Michałowska, Teresa Misiuk).

Do rady zaproszono również urzędników państwowych (m.in. Sławomira Adamca - dyrektora generalnego MEiN i Bognę Janke z Kancelarii Prezydenta), samorządowców (m.in. Jakuba Banaszka - prezydent Chełma i Andrzeja Wnuka - prezydent Zamościa) oraz działaczkę partyjną z woj. kujawsko-pomorskiego Annę Maćkowską.

"Najmocniej wybrzmiała determinacja"

Posiedzenie rady ma się odbywać raz w tygodniu, dotychczas jednak, jak podkreśla tvn24.pl, do jedynego spotkania doszło 17 marca. - To, co wybrzmiało najmocniej to determinacja. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo niestabilna - trudno jest przewidzieć, ile dzieci ostatecznie znajdzie się w naszym systemie edukacji, a to komplikuje planowanie. Nie wiemy, na jak długo tu zostaną, ile z nich będzie chciało wracać do domu, ile zostanie tu na zawsze. Jakie są aspiracje i plany ich rodziców - mówiła po pierwszym spotkaniu Anna Zalewska na antenie TVN24.

