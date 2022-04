Polacy dobrze oceniają działania Dudy w kontekście wojny. Kaczyński wypada znacznie gorzej [SONDAŻ]

W najnowszym sondażu Polaków zapytano o ocenę działań konkretnych polityków w kontekście wojny w Ukrainie. Zdaniem większości ankietowanych Andrzej Duda podejmuje odpowiednie kroki w tej sprawie. Znacznie gorzej oceniają zaś Jarosława Kaczyńskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wojna w Ukrainie przyczynia się do rewolucji w polskiej polityce energetycznej? Ekspert wyjaśnia

Polacy pozytywnie oceniają Andrzeja Duda w kontekście wojny w Ukrainie. 67,9 proc. głosów na "tak"

W kontekście wojny w Ukrainie aż 67,9 proc. Polaków ocenia działania Andrzeja Dudy pozytywnie - wynika z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. 17,8 proc. ankietowanych oceniło działania prezydenta Andrzeja Dudy "zdecydowanie dobrze". 50,1 proc. respondentów stwierdziło, że odbiera go "raczej dobrze". 11,4 proc. głosujących uznało, że "raczej źle", a 7,2 proc. "zdecydowanie źle". 13,5 proc. badanych nie ma zdania w tym temacie.

Jak podaje Wirtualna Polska, wielu Polaków pozytywnie oceniło również premiera Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" udzieliło 12,4 proc. głosujących, a "raczej dobrze" 42,7 proc. Odpowiedzi "raczej źle" udzieliło 15,6 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie źle" 14,8 proc. 14,5 proc. Polaków "nie wie, trudno powiedzieć".

Niezbyt pozytywnie Polacy ocenili wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. 22,5 proc. ankietowanych uznało, że jego działania w kontekście wojny są pozytywne. "Raczej źle" działania Kaczyńskiego oceniło 17,2 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie źle" 34,2 proc. Z kolei 26,1 proc. respondentów nie zajęło stanowiska w sprawie.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Polacy pozytywnie ocenili również działania Rafała Trzaskowskiego z opozycji. Aż 52,7 proc. ankietowanych opowiedziało się pozytywnie. Negatywnie - 19,6 proc., a 27,7 proc. nie miało zdania.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Za "zdecydowanie dobre" działania szefa PO Donalda Tuska uznało 8,4 proc. respondentów. Odpowiedzi "raczej dobrze" udzieliło 27,6 proc. 18,3 proc. wskazało odpowiedź "raczej źle", a 19,5 proc. "zdecydowanie źle". Odpowiedzi "nie wiem, trudno powiedzieć" udzieliło 26,2 proc. ankietowanych osób.

Jak informuje Wirtualna Polska, sondaż United Surveys przeprowadzony został w dniach 1-2 kwietnia telefoniczną metodą CATI, na próbie 1000 osób.

Czy Polska i NATO powinny pomóc Ukrainie, wysyłając żołnierzy?

W sondażu Kantar Public dla tygodnika "Polityka" z końca marca ankietowanych zapytano o kwestie związane z wojną w Ukrainie. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy kraje NATO (w tym Polska) powinny zbrojnie, z udziałem wojska pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. 27 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", 23 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak". "Zdecydowanie nie" powiedziało 16 proc. badanych, a 21 proc. - "raczej nie". Zdania nie miało 13 proc. ankietowanych.

Według badania 53 proc. badanych jest zdania, że uchodźcy wojenni z Ukrainy powinni zostać w Polsce tak długo, jak to konieczne. Według 33 proc. badanych uchodźcy powinni być przyjęci czasowo w Polsce, a następnie przemieszczeni do innych krajów. 6 proc. ankietowanych uważa, że uchodźcy powinni być jak najszybciej relokowani z kraju do innych krajów UE. 8 proc. osób wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wojna w Ukrainie. Białorusini sprzeciwiają się udziałowi w wojnie

Brytyjski think thank Chatham House zapytał Białorusinów: "Czy Białoruś powinna wziąć udział w działaniach wojennych po stronie Rosji w Ukrainie?". 67 proc. Białorusinów wskazało, że są przeciwni temu, by wojska rosyjskie ostrzeliwały Ukrainę z terytorium ich kraju. Popiera to jedynie 8 procent ankietowanych, reszta nie ma zdania.

Ukraińska prokuratura: setki ofiar cywilnych pod Kijowem

44 proc. ankietowanych Białorusinów nie chce na terytorium Białorusi rosyjskiej bazy wojskowej. Przeciwny pogląd na tę kwestię ma 24 proc. obywateli, reszta nie zajmuje stanowiska.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.