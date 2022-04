Jarosław Kaczyński o katastrofie w Smoleńsku: Nie mamy żadnej wątpliwości, że to był zamach

Jarosław Kaczyński w piątek w programie "Sygnały Dnia" na antenie Polskiego Radia wypowiedział się na temat katastrofy smoleńskiej. Prezes PiS w odpowiedzi na pytanie o to, czy Polska podejmie w tej sprawie działania prawne na forum międzynarodowym, odpowiedział, że "sytuacja do tego dojrzewa".

Jarosław Kaczyński twierdzi, że katastrofa w Smoleńsku była zamachem. "Nie mamy wątpliwości"

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że w tej chwili wiadomo już bardzo dużo na temat tego, co stało się w Smoleńsku. - Nie mamy żadnej wątpliwości, że to był zamach. W sensie procesowym jesteśmy w wyraźnie trudniejszej sytuacji, ale mam nadzieję, że będziemy ją poprawiać i finał będzie właśnie taki [że sprawa trafi do sądu - red.] - powiedział.

Prezes PiS powiedział, że nie jest jednak w stanie określić, że takie działania mogłyby się wydarzyć w trybie procesowym. - W czwartek zmarł nagle zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek, który był szefem grupy zajmującej się tą sprawą. Mamy dokumentację zgromadzoną przez zespół Antoniego Macierewicza i to będzie trzeba jakoś połączyć - wskazywał.

Kaczyński o "dziurach w sankcjach": Zachód nie do końca pojmuje, o co chodzi

Jarosław Kaczyński o Smoleńsku: Zakończenie sprawy nie będzie łatwym przedsięwzięciem

Prezes PiS stwierdził, że "zakończenie sprawy nie będzie łatwym przedsięwzięcie, przynajmniej jeśli chodzi o stronę ad personam". - Bo ad rem - co do sprawy, co do tego, jak przebiegały wydarzenia - to tak, ale jest jeszcze kwestia odpowiedzialności osobistej - mówił.

Kaczyński stwierdził też, że "my różne rzeczy wiemy". - Mamy różne przeświadczenia, które się wydają oczywiste, ale z punktu widzenia procesu karnego przeświadczenia mają niewielkie znaczenie - kontynuował. Jego zdaniem obecnie warunki do zakończenia sprawy są jednak "lepsze niż przedtem".

- Ta sprawa przez wielu była zapomniana, a dzisiaj na swój sposób przypomniał ją prezydent Wołodymyr Zełenski, a także na swój sposób przypomniał ją wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin, chociaż były to pogróżki pod moim adresem - mówił. Prezes PiS odniósł się w ten sposób do wpisu Rogozińskiego na Twitterze. "Przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy" - pisał wówczas były wicepremier Rosji i szef Roskosmosu, kierując swoje słowa do Jarosława Kaczyńskiego po jego wizycie w Kijowie. Wpis miał został później usunięty. Więcej o tym pisaliśmy w materiale:

Kaczyński o katastrofie w Smoleńsku: Mam wyjaśnienie, ale nie mogę powiedzieć

Prezes PiS w rozmowie z Polskim Radiem ocenił też, że dotychczasowa postawa międzynarodowych elit była bardzo sceptyczna. - Kiedy mówiłem w wywiadzie dla BBC o możliwości zamachu, zostałem w trakcie nagrania niezwykle gwałtownie zaatakowany przez dziennikarza […]. Dziś rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że ta atmosfera się zmieniła - powiedział.

