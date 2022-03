Gowin zdradza plany Kaczyńskiego? Przedterminowe wybory, "jeśli wojna wywoła efekt skupienia wokół PiS"

Jarosław Gowin odniósł się w Radiu ZET do niedawno opublikowanego wywiadu, w którym stwierdził, że mógłby "zmieścić się" w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Były wicepremier podkreślił w programie "Siódma9", że Porozumienie do końca kadencji pozostanie w opozycji. - A co będzie w następnej kadencji, za wcześnie jeszcze wyrokować. Korekta polityki PiS-u jest zjawiskiem, które należy oceniać pozytywnie. Na zasadzie lepiej późno niż wcale - mówił.

Zobacz wideo Cimoszewicz: Nie uwierzę, że Jarosław Kaczyński przestanie kiedyś być antyniemiecki

Jarosław Gowin: PiS udaje zachodnią centroprawicę

- Jeżeli za czymś tęsknię, to za dobrym rządem, a taki rząd może powstać po następnych wyborach, nie wcześniej - powiedział w Radiu ZET Gowin pytany, czy odezwały się w nim sentymenty. Szef Porozumienia dodał, że PiS ma większość i jego zdaniem tę większość zachowa. - Przytoczone słowa były podszyte ironią. Dzisiaj PiS udaje normalną, zachodnioeuropejską centroprawicę, w rzeczywistości to jest partia, która zdecydowała się obrać kurs na narodowy populizm. Szkoda. Natomiast, jeśli chodzi o korektę tego kursu, na przykład w odniesieniu do Polskiego Ładu - w przyszłym tygodniu w Sejmie odbędzie się stypa i pożegnanie tego potworka legislacyjnego - to dobrze - powiedział były wicepremier.

Gowin ocenił, że scenariusz przedterminowych wyborów "cały czas leży na stole". - Jarosław Kaczyński uważnie studiuje sondaże. Gdyby się okazało, że wojna w Ukrainie wywołuje ten efekt skupiania się społeczeństwa wokół obozu rządowego, to zapewne sięgnie po ten instrument, jakim byłoby rozwiązanie Sejmu - powiedział. - Moim zdaniem, jeżeli PiS zdecyduje się na przedterminowe wybory, to Platforma i inne partie opozycyjne zagłosują za nim - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ubiegłym tygodniu obniżenie podatków w ramach "tarczy antyputinowskiej". Propozycje zmian w podatkach mają łagodzić skutki wojny na wschodzie i pozostawić więcej pieniędzy w portfelach Polaków.

Rząd chce obniżyć stawkę podatku PIT z 17 do 12 procent. Proponuje wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla osób na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Samotni rodzice będą bez ograniczeń mogli rozliczać się z dzieckiem. Rząd zamierza także od 1 lipca zrezygnować z ulgi dla klasy średniej.

