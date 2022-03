Włodzimierz Cimoszewicz gościem Łukasza Rogojsza w Porannej Rozmowie Gazeta.pl [NA ŻYWO]

Zobacz wideo Włodzimierz Cimoszewicz gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (31.03)

Program startuje o godz. 8.30.

REKLAMA

Włodzimierz Cimoszewicz w Porannej Rozmowie Gazeta.pl. Co z pieniędzmi z KPO?

Jednym z głównych tematów rozmowy będzie kwestia blokowanych przez Unię Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Polska przekazała Komisji Europejskiej KPO w połowie ubiegłego roku. Dotychczas nie został on zaakceptowany. Polska ma otrzymać blisko 24 miliardy euro w formie grantów i 11,5 miliarda jako pożyczkę.

Jesienią przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, że warunkiem otrzymania środków, jest między innymi wpisanie do Krajowego Planu Odbudowy zobowiązania polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Także unijny Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej.

W ubiegłym tygodniu Piotr Nowak, były już minister rozwoju i technologii, powiedział na antenie Polskiego Radia, że w Unii Europejskiej jest polityczna zgoda na przekazanie Polsce środków. Z kolei wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki stwierdził, że "są dobre prognozy" jeśli chodzi o uruchomienie środków.

Słowa Nowaka zostały zdementowane przez innych przedstawicielu rządu. Rzecznik rządu Piotr Müller informował, że rozmowy z Komisją Europejską na temat polskiego Krajowego Planu Odbudowy trwają i nie ma decyzji o zatwierdzeniu tego dokumentu. Po wyjściu przed szereg Nowak został zdymisjonowany.

Ziobro w kontrze do Dudy broni Viktora Orbana: Chłopiec do bicia

Polska szuka nowych sojuszników w Unii Europejskiej?

Podczas rozmowy z Włodzimierzem Cimoszewiczem zostanie poruszony także temat sojuszników Polski w Europie. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości krytykuje w ostatnim czasie politykę Węgier wobec Rosji. - Węgry są uzależnione od Rosji. Węgierska polityka wobec Rosji, rosyjskich surowców nie podoba mi się. Ale to nie Węgry decydują o tym dzisiaj, jak radykalny jest nasz pakiet sankcji. W dużo większym stopniu decydują o tym Niemcy i oni hamują ten proces najbardziej - powiedział w środę Mateusz Morawiecki.

Andrzej Duda z kolei w niedawnym wywiadzie dla TVN24 przyznał, że polityka Viktora Orbana jest dla niego niezrozumiała, natomiast Mariusz Błaszczak nie wziął udziału w najbliższym spotkaniu szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej. Ostatecznie spotkanie się nie odbyło.

Orban arogancko o Zełenskim: Opiera się na wiedzy aktorskiej