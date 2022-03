Wybory na Węgrzech. Partia Orbana wyraźnie prowadzi w sondażach. Opozycja ma jednak własny cel

Sondaż instytutu badawczego Median, przeprowadzonego pod koniec marca i opublikowany przez portal Hvg.hu w środę 30 marca, wykazał duże poparcie dla nacjonalistycznego Fideszu przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Partia Viktora Orbana cieszy się 40-procentowym poparciem i wiele wskazuje na to, że utrzyma władzę.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Orban nie jest już lojalnym sojusznikiem NATO? Fogiel: Nic na to nie wskazuje

Wybory na Węgrzech. Fidesz Viktora Orbana prowadzi w sondażach

W porównaniu do lutowego sondażu Fidesz zyskał jeden punkt proc. poparcia. Median stwierdził również, że wśród wyborców Fideszu 37 proc. uznało inwazję Rosji na Ukrainę za nieuzasadnioną, a 43 proc. za uzasadnioną. Jak się okazuje, kiedy jednak popatrzymy na sumę odpowiedzi wszystkich ankietowanych, wyniki te przedstawiają się zgoła odmiennie. Za nieuzasadnioną rosyjską agresję uznało bowiem odpowiednio 55 proc. ogółu badanych, zaś za uzasadnioną - 28 proc.

Więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Poparcie dla sześciopartyjnego sojuszu opozycji Wspólnie dla Węgier, który wizytą w Budapeszcie kilkanaście dni temu wsparł Donald Tusk, wynosił 32 proc. Koalicję zawarły drugie największe ugrupowanie na Węgrzech, czyli Koalicja Demokratyczna oraz wszystkie pozostałe partie, czyli Jobbik, Węgierska Partia Socjalistyczna, Momentum, Dialog dla Węgier, Węgierska Partia Zielonych, MKKP, a także Nasza Ojczyzna. Około 20 proc. ankietowanych wciąż było niezdecydowanych co do tego, na kogo zagłosuje.

W osobnym badaniu przeprowadzonym przez Zavecz Research między 21 a 27 marca i opublikowanym we wtorek późnym wieczorem Fidesz miał 39 proc. poparcia, a sojusz opozycyjny 36 proc. Zatem tu różnica w poparciu jest już znacznie mniejsza. Wśród zdecydowanych wyborców Fidesz miał 50 proc., podczas gdy opozycja 46 proc., przekazał Zavecz, przewidując wyrównany wyścig wyborczy.

Najnowszy sondaż partyjny. PiS dystansuje KO. Potężny spadek Lewicy

Wybory na Węgrzech. Opozycja Orbana ma inny cel niż wygrana

Viktor Orban stanie w obliczu zjednoczonej opozycji po raz pierwszy od czasu ponownego objęcia urzędu premiera w 2010 roku i zwycięstwa w wyborach jego Fideszu. Kandydatem koalicji Wspólnie dla Węgier na premiera jest Peter Marki-Zay, niezależny, obecnie burmistrz Hodmezovasarhely, miasta położonego na południu Węgier. Szanse na wygraną opozycjonistów są niezbyt wysokie, ale jest również inny, bardzo ważny cel, który chcą osiągnąć pozostałe węgierskie ugrupowania.

Jak wskazuje dr Dominik Héjj, politolog specjalizujący się w tematyce węgierskiej oraz wykładowca w Instytucie Europy Środkowej i redaktor naczelny portalu portal kropka.hu, głównym celem opozycji na te wybory jest niedoprowadzenie do większości konstytucyjnej Fideszu. - Nie ma co się fascynować małymi różnicami, bo to na Węgrzech nie do końca działa. Fidesz wygra - cel strategiczny opozycji to nie pozwolić na większość konstytucyjną - podkreśla Héjj na Twitterze.

Węgierski politolog wyjaśnił, że aby osiągnąć większość konstytucyjną, Fidesz potrzebuje 133 mandatów. Z przeprowadzonego przez Median sondażu wynika, iż na razie partia Viktora Orbana może liczyć na 128 mandatów. Oznacza to, iż kluczowa będzie grupa 20 proc. ankietowanych, która wciąż była niezdecydowana. Z tego powodu trudno obecnie powiedzieć, czy rządzący utrzymają najmniejszą wymaganą większość, czyli dokładnie 133 mandatów, które uzyskali podczas poprzednich wyborów w 2018 roku.

"Ziobryści" stawiają warunek PiS-owi i grożą wyjściem z rządu. Stawką jest SN i miliardy euro

****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.