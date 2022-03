"GW": PiS szykuje ustawę o ochronie ludności - ta może uderzyć w demokrację. Nowe "stany nadzwyczajne"

Ustawa o ochronie ludności szykowana przez PiS może być furtką do zwiększenia wpływów MSWiA i otworzyć furtkę do przejęcia władzy w samorządach - alarmuje "Gazeta Wyborcza". Dziennikarze dotarli do projektu ustawy. Wynika z niego także, że nowe stany nadzwyczajne nie musiałyby być akceptowane przez prezydenta ani Sejm. Jak alarmuje z kolei "Rzeczpospolita", w projekcie ustawy znalazł się m.in. zapis o zwiększeniu kompetencji Mariusza Kamińskiego i projekt likwidacji RCB.

