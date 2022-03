Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Polska Times" (należącego do koncernu Polska Press, który kupił Orlen), został zapytany o katastrofę smoleńską. Prezes PiS powiedział wówczas, że "pierwszy raz po zapoznaniu się z różnymi dokumentami może powiedzieć, że ma wyjaśnienie całości". W Polskim Radiu 24 polityk został poproszony o wytłumaczenie, co to znaczy.

- To znaczy, że przez te lata, mając osobiste przekonanie, że doszło do zbrodni, do zamachu, nie mogłem jednak złożyć tego wszystkiego razem w pewną całość. Ja mówię tutaj od strony technicznej. Nie mówię tutaj o winie. Mówię tylko o tym, żeby sobie odpowiedzieć, jak to było, w jaki sposób do tego wszystkiego doszło, czyli krótko mówiąc, jak dokonano tego wszystkiego, co wiąże się z zamontowaniem jakichś środków wybuchowych w samolocie, w jaki sposób to zostało odpalone - powiedział Jarosław Kaczyński i dodał, że ma nadzieję, że dokumenty te niebawem będą "przedmiotem publicznej debaty".

Radosław Sikorski: Jeśli prezes PiS ma dowody, że był zamach, to zamierzam go wezwać na świadka

Właśnie do tych słów odniósł się Radosław Sikorski w Radiu ZET. Europoseł PO i były minister spraw zagranicznych przypomniał, że ma proces sądowy z Jarosławem Kaczyńskim. - To on mnie pozwał za to, że powiedziałem, iż prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do wypadku - wyjaśnił.

- Jeśli prezes PiS ma dowody, że był zamach, to zamierzam go wezwać na świadka, by przedstawił dowody w sądzie. Jeśli to są wiarygodne informacje, to wycofam się ze stwierdzenia, że to Lech Kaczyński przyczynił się do wypadku - dodał Radosław Sikorski.

Polityk Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę, że jeśli 10 kwietnia 2010 roku doszło do zamachu, to "po pierwsze pani Marta Kaczyńska musiałaby zwrócić pieniądze z polisy komercyjnej z Warty, która była za śmierć w wypadku i która wykluczała odpowiedzialność za akt terroru, a po drugie prokuratura musiałaby przeprosić ministra Arabskiego". Sikorski odniósł się do byłego szefa KPRM Tomasza Arabskiego, który dostał karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok dotyczył jego roli w organizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska.

- Chciałbym, żeby wreszcie polska prokuratura zakończyła śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej i postawiła zarzuty ewentualnym zamachowcom - powiedział na koniec tego wątku Radosław Sikorski.

