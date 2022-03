Wojna w Ukrainie. Polska i Niemcy apelują do Komisji Europejskiej o pomoc

Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki poinformował, że resorty spraw wewnętrznych Polski i Niemiec wydały wspólny apel do Komisji Europejskiej. Ministrowie obu krajów zwrócili uwagę na konieczność natychmiastowego wsparcia finansowego dla krajów, które udzielają pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Pomoc Ukrainie. Wspólny apel MSW Polski i Niemiec

Apel ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec do Komisji Europejskiej dotyczy m.in. stworzenia "bezpiecznego i dedykowanego systemu transportu dla uchodźców z Ukrainy do innych państw członkowskich oraz przygotowania specjalnego i efektywnego sposobu finansowania szeroko pojętych kosztów recepcyjnych ponoszonych przez najbardziej obciążone państwa Unii Europejskiej".

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser zwrócili uwagę na to, że potrzeby finansowe dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy są liczone już w miliardach euro. "W związku z tym wzywamy Komisję do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz zapewnienia łatwych w użyciu i elastycznych możliwości finansowania, pokrywających co najmniej część wydatków państw członkowskich wykorzystywanych do świadczenia m.in. zakwaterowania, pomocy społecznej, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej" - napisali ministrowie.

Szefowie resortów zaznaczyli, że wspomniane wsparcie może "mieć formę ryczałtowego finansowania" i np. wynosić tysiąc euro dla osoby, która została objęta tymczasową ochroną w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wsparcie w tej wysokości mogłoby, w założeniach Polski i Niemiec, obowiązywać w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wejścia w życie decyzji. Po tym czasie można dokonać "ewaluacji tego narzędzia".

"Ważne, by wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do przyjmowania uchodźców z Ukrainy"

Ministrowie zwrócili też uwagę, że podobne instrumenty były już wykorzystywane np. w odniesieniu do przesiedleń. MSWiA podkreśliło też, że w pierwszym okresie szacunkowe koszty dla budżetu Polski opiewają na kwotę co najmniej 2 mld 200 mln euro. "Uważamy, że nadszedł czas, aby pokazać konkretne europejskie wsparcie nie tylko dla państw członkowskich i między nimi, ale także dla Ukrainy i jej obywateli" - napisano.

Zaznaczono również, że w obliczu wojny w Ukrainie moralnym obowiązkiem jest nie tylko przyjęcie uchodźców, ale też zapewnienie im ochrony i opieki do momentu, aż nie pojawi się szansa na to, by mogli wrócić do swoich domów. Ministrowie wskazali, że Polska i Niemcy "realizują obecnie znaczną część wysiłku na rzecz przyjęcia i zapewnienia ochrony ludności z Ukrainy" i zadeklarowali, że są gotowi poświęcić temu zadaniu wszystkie dostępne zasoby. Zwrócili jednak uwagę, że one mogą nie być wystarczające przy tak dużym napływie ludzi oraz dramatycznej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

"Niezwykle ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do wspólnych wysiłków na rzecz wspierania i przyjmowania uchodźców z Ukrainy oraz zmniejszenia obciążeń tych państw członkowskich, które już znajdują się pod presją" - napisali ministrowie. List skierowano do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa i komisarz do spraw wewnętrznych Komisji Europejskiej Ylvy Johansson,

