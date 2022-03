Zełenski skrytykował pomysł Kaczyńskiego. Polscy politycy: "bolesna nauczka", "żałosne" [KOMENTARZE]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował propozycję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą misji pokojowej NATO w Ukrainie. - Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa. [...] To wciąż nasz kraj, a ja jestem prezydentem, więc na razie my będziemy decydować, czy znajdą tu się jakieś siły - stwierdził Zełenski. Do wypowiedzi ukraińskiego prezydenta i propozycji Kaczyńskiego odnieśli się także polscy politycy.

5 Fot. Associated Press oraz Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl