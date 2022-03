Jarosław Kaczyński o dymisji Piotra Nowaka: Były ku temu przyczyny

Premier Mateusz Morawiecki przekazał informację o dymisji Piotra Nowaka w czwartek 24 marca na końcu konferencji prasowej ws. zmian w przepisach podatkowych. "Chciałbym poinformować, że podjąłem decyzję o dymisji ministra Piotra Nowaka ze stanowiska ministra rozwoju i technologii. Już przekazałem wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy. Decyzja spowodowana jest tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z panem ministrem" - powiedział premier i opuścił salę konferencyjną, nie dając dziennikarzom szansy na zadanie żadnego pytania w tej sprawie.

Kaczyński: W rządzie nikt nie jest przyśrubowany do fotela

Decyzja Mateusza Morawieckiego o dymisji ministra Nowaka była dużą niespodzianką. Następnego dnia o jej kulisy został zapytany wicepremier Jarosław Kaczyński podczas wywiadu dla Polskiego Radia. Jerzemu Jachowiczowi powiedział:

W rządzie nikt nie jest przyśrubowany, czy tam przyspawany tym bardziej do swojego fotela i zmiany się zdarzają. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś głębsze komentarze. Były ku temu przyczyny, ale proszę mi wybaczyć, że nie będę ich tutaj dokładnie opisywał. Decyzja premiera w tej sprawie jest, jak sądzę, decyzją słuszną. Oczywiście, że o niej wiedziałem.

Piotr Nowak "od grudnia 2015 do grudnia 2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową, relacje z krajowymi i zagranicznymi inwestorami finansowymi, zarządzanie długiem publicznym czy finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Był inicjatorem utworzenia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz przeprowadzenia pionierskich emisji obligacji skarbowych (np. pierwszych w świecie 'zielonych' obligacji rządowych)" - czytamy w jego oficjalnym biogramie na rządowej stronie. Wszedł do rządu Mateusza Morawieckiego w październiku 2021 roku, by objąć stanowisko ministra rozwoju i technologii - zostawił posadę w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie.

Jak pisał w Gazeta.pl Jacek Gądek, Nowak to "technokrata o gigantycznej wiedzy, a nie polityk". Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Ukończył także studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej oraz Executive MBA, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen. Posiada tytułu CQF - Certificate in Quantitative Finance.

Po tym, jak ogłoszono jego dymisję, posłowie z PiS komentowali, że nie czuł polityki i nie miał instynktu zachowawczego.

Kulisy sensacyjnej dymisji Piotra Nowaka. "Sam się wystrzelił z rządu"

"Mateusz Morawiecki od początku nie chciał Piotra Nowaka w rządzie. Gdy nadarzyła się okazja przez chybioną szarżę ministra, doprowadził do jego dymisji. Zwłaszcza że premier wzmocnił się ofensywą dyplomatyczną i zakulisowymi staraniami o odblokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej. - Sam się wystrzelił z rządu" - usłyszał Gądek od członków partii.

We wtorek późnym wieczorem Piotr Nowak zapowiedział, że Krajowy Plan Odbudowy (po pandemii COVID) zostanie uruchomiony już nie długo, oraz że udało się uzyskać polityczną zgodę unijnych komisarzy. Nowak przekazał, że Polska spełniła warunek Komisji Europejskiej, która uzależniła akceptację wypłaty KPO od projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. - Taki projekt wpłynął do Sejmu - powiedział Nowak. Projektów wpłynęło jednak pięć - złożyli je złożone Andrzej Duda, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i opozycja. W czwartek do dalszych prac w komisjach przekazano ten prezydencki oraz PiS i Solidarnej Polski.

Polska wnioskowała z KPO o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów, a także o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. Środki z KPO mają posłużyć m.in. do reformy rynku pracy, wsparcia dla mieszkalnictwa, zmiany finansowania szpitali, czy wprowadzeniu w Polsce nowego typu przedsiębiorstw.

"Ależ bohaterski ten premier! Jego flagowy bubel Polski Ład, który uderzył w ciężko pracujących Polaków, ląduje dziś w koszu, a on - zamiast honorowo podać się do dymisji, dymisjonuje... ministra Nowaka. Żeby przynajmniej poleciał Ziobro, ale na to Morawiecki jest za słaby" - komentował decyzję Morawieckiego o dymisji Nowaka wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

