Joe Biden rozpoczyna wizytę w Polsce. W sobotę przemówienie w Warszawie

Prezydent Joe Biden przyleci do Polski z Brukseli, gdzie wczoraj uczestniczył w szczytach NATO, G7 i Unii Europejskiej. Prezydencki samolot Air Force One wyląduje po południu na lotnisku w Rzeszowie. Joe Bidena powita tam prezydent Andrzej Duda.

Głównym celem wizyty na Podkarpaciu jest spotkanie z żołnierzami amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, którzy zostali wysłani do Polski w związku z wojną na Ukrainie. Obaj prezydenci spotkają się też z wolontariuszami pomagającymi ukraińskim uchodźcom.

Joe Biden z wizytą w Polsce. W sobotę przemówienie w Warszawie

Po kilku godzinach pobytu w Rzeszowie Joe Biden odleci do Warszawy. Jutro w stolicy spotka się na rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą. Plan pobytu przewiduje też spotkanie z uchodźcami z Ukrainy. Późnym popołudniem amerykański prezydent wygłosi w Warszawie specjalne przemówienie.

Strona amerykańska podkreśla, że głównym celem wizyty Joe Bidena w Polsce są: pokazanie jedności USA z Polską w obliczu wojny na Ukrainie oraz spotkania z amerykańskimi żołnierzami.

Spotkanie Biden - von der Leyen. Będą rozmawiać o dostawach gazu dla UE

Jeszcze przed odlotem do Polski Joe Biden spotka się w piątek z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Spodziewane jest porozumienie ws. dodatkowych dostaw gazu skroplonego z USA do UE, by pomóc zastąpić import z Rosji. Wczoraj amerykański przywódca rozmawiał prawie godzinę z unijnymi przywódcami na szczycie w Brukseli.

Obecnie około 40 procent gazu sprowadzanego do Unii pochodzi z Rosji. Ale jeszcze przed końcem tej dekady Wspólnota chce całkowicie uniezależnić się od rosyjski surowców. Dodatkowe dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych mają w tym pomóc.

Sprawa uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych była jednym z tematów spotkania prezydenta USA z przywódcami europejskimi krajów na unijnym szczycie. Biden podkreślał wczoraj kilkakrotnie potrzebę transatlantyckiej jedności.

"Musimy pozostać zjednoczeni. Jedność jest kluczowa, by powstrzymać Putina, który popełnia zbrodnie wojenne" - powiedział Joe Biden.