Włodzimierz Cimoszewicz stracił immunitet w PE. Wnioskował o to Zbigniew Ziobro

Wniosek o uchylenie immunitetu dla Cimoszewicza złożył w lipcu 2021 r. prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ma to związek z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku postępowaniem karnym przeciwko europosłowi.

Chodzi o wypadek drogowy, do którego doszło 4 maja 2019 r. w Hajnówce. Jak informowali śledczy, Włodzimierz Cimoszewicz potrącił autem 70-letnią rowerzystkę, która akurat znajdowała się na przejściu dla pieszych. Zdaniem białostockiej prokuratury, polityk nie zachował szczególnej ostrożności, a potrącona kobieta doznała rozległych obrażeń, skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej siedmiu dni.

Wypadek Cimoszewicza. Prokuratura: "Zasadniczą przyczyną była spóźniona reakcja europosła"

Dowody zgromadzone przez prokuraturę wskazywały, że zasadniczą przyczyną wypadku była spóźniona reakcja europosła kierującego samochodem - informował w lipcu 2020 r. TVN24 za PAP. Cimoszewicz twierdził, że udzielił kobiecie "natychmiastowej pomocy" a "po przekonaniu o konieczności poddania się badaniu lekarskiemu została ona odwieziona do szpitala". Śledczy ustalili natomiast, że polityk nie pozostał na miejscu zdarzenia i nie zawiadomił policji ani pogotowia, tylko odwiózł poszkodowaną do domu, a do szpitala zabrały ją inne osoby. Oboje uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Samochód Cimoszewicza nie miał ważnych badań technicznych - ich termin upłynął ponad pół roku przed wypadkiem.

Zważywszy, że w niniejszej sprawie Parlament nie znalazł dowodów wskazujących na zaistnienie fumus persecutionis, czyli okoliczności wskazujących na leżący u podstaw postępowania sądowego zamiar zaszkodzenia działalności politycznej posła, a tym samym Parlamentowi Europejskiemu - podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Włodzimierza Cimoszewicza

- czytamy w czwartkowym sprawozdaniu PE. Podkreślono, że czyny zarzucane europosłowi "nie mają bezpośredniego lub oczywistego związku z wykonywaniem przez Włodzimierza Cimoszewicza obowiązków służbowych posła do Parlamentu Europejskiego ani nie dotyczą opinii wyrażonej, lub głosu oddanego w ramach wykonywania tych obowiązków".