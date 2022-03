Sejm przyjął uchwałę przez aklamację. Putin określony zbrodniarzem wojennym

"Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie popełniania zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka przez Rosję w Ukrainie" - podała na Twitterze Kancelaria Sejmu. Uchwała została przyjęta w środę wieczorem podczas 51. posiedzenia Sejmu IX kadencji.

Uchwała dotycząca popełniania zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciw ludzkości przez Rosję w Ukrainie została przygotowana przez Prezydium Sejmu. Przyjęcie jej przez aklamację oznacza jednomyślne uznanie - bez liczenia poszczególnych głosów.

Sejm stanowczo potępił zbrodnie przeciw ludzkości. Jest wezwanie do innych państw

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo potępia akty długotrwałej przemocy, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, systemowe naruszenia praw człowieka oraz inne przestępne naruszenia prawa międzynarodowego, których dopuszczają się na terytorium suwerennej Ukrainy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wraz z sojusznikami na rozkaz dowódców wojskowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem prezydenta Władimira Putina" - czytamy w przyjętej uchwale.

Kto osądzi Putina za zbrodnie wojenne? Możliwości jest kilka

Sejm w dalszej części dokumentu wezwał wszystkie państwa uznające suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy do wsparcia wszelkimi środkami "wszczęcia i prowadzenia postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także do wykorzystania swoich uprawnień we wszelkich organizacjach międzynarodowych, których są członkami w celu pociągnięcia Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości, aktami ludobójstwa oraz systemowymi naruszeniami praw człowieka, których dopuszczają się oni na terytorium suwerennej Ukrainy" - podała Kancelaria Sejmu na stronie internetowej.

Władimir Putin uznany za zbrodniarza wojennego

"Publicznie dostępne dowody tych zbrodni uzasadniają uznanie już dziś Władimira Putina przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i przez międzynarodową społeczność za zbrodniarza wojennego" - czytamy w uchwale.

Sejm zaapelował też do parlamentów demokratycznych państw i do Parlamentu Europejskiej o to, by Władimir Putin, członkowie rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódcy sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej zostali uznani za osoby "bezpośrednio odpowiedzialne za te czyny", a także o "objęcie ich jak najdalej idącymi sankcjami". "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża niezachwianą solidarność z wolnym narodem ukraińskim i demokratycznym państwem Ukrainy" - napisano w uchwale.

Osądzenie Putina nie będzie proste. "Im wyżej w hierarchii, tym trudniej"

28 lutego, na cztery dni po ataku Rosji na Ukrainę, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan zapowiedział, że rozpoczyna postępowanie ws. zbrodni wojennych Rosji popełnianych w Ukrainie. Informował wówczas, że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zarówno zbrodnie wojenne, jak i zbrodnie przeciwko ludzkości były popełniane na terytorium Ukrainy od 2014 roku. Trybunał ma możliwość osądzania osób fizycznych, a nie państw.

Ukraina wielokrotnie dostarczała dowodów na popełniane przez Rosjan zbrodnie wojenne. Od 24 lutego wojska Władimira Putina bombardowały domy, centra handlowe, szpitale, przedszkola, czy szkołę, która służyła jako schron dla ludności cywilnej. Mimo dowodów strona rosyjska uparcie twierdzi, że nie atakuje cywilów.

