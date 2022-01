Katowice. Dwóch franciszkanów oskarżonych o molestowanie seksualne tej samej dziewczynki

Zobacz wideo "Co łaska" za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Jak ustaliła "Wyborcza", dwóch duchownych z zakonu franciszkanów zostało oskarżonych o molestowanie nieletniej pacjentki. Drugi z nich miał wykorzystać dziewczynkę, gdy ta opowiedziała mu o wydarzeniach sprzed kilku lat.

"Rz". Watykan ucisza biskupów. Chodzi o prace Komisji ds. Pedofilii

Katowice. Dwóch franciszkanów oskarżonych o molestowanie nieletniej

W 2019 roku młoda kobieta zgłosiła się do delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży archidiecezji katowickiej. Z jej relacji wynikało, że gdy była jeszcze nastolatką, została wykorzystana seksualnie przez dwóch zakonników z Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Jak przekazał dziennikowi prawnik współpracujący z katowicką kurią, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez duchownych zostało skierowane do prokuratury już 10 dni później.

Śledztwo w sprawie trwało dwa lata, ale podejrzani nie przyznali się do winy. Teraz do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód trafił akt oskarżenia przeciwko oo. Pawłowi i Franciszkowi. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, chodzi o "doprowadzanie małoletniej pokrzywdzonej poniżej lat 15 do innych czynności seksualnych w 2009 r.", a także o "doprowadzenie do innych czynności seksualnych poprzez wykorzystanie stosunku zależności", do których miało dojść w latach 2011-2012. Za pierwsze z przestępstw grozi do 12 lat pozbawienia wolności, za drugie - do pięciu.

Będzie protest. "Kuria i bp Pindel podważają cierpienie ofiary pedofila"

Pedofilia w kościele. Zwierzyła się spowiednikowi, ten także miał ją molestować

Jak czytamy, gdy kobieta przed laty była pacjentką Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach, spotkała kapelana ośrodka. Ten miał ją wykorzystać seksualnie. Dziewczynka o zajściu zdecydowała się opowiedzieć dopiero kilka lat później drugiemu z franciszkanów, który w archidiecezji pełnił funkcję spowiednika-egzorcysty. Ten miał ją wykorzystywać seksualnie przez dłuższy czas, gdy była jeszcze niepełnoletnia.

Potrzebujesz pomocy?

Pamiętaj, jeżeli ty lub bliska ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>