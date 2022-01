Banaś potwierdza zapewnienia ws. Kaczyńskiego. "Zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień"

We wtorek w czasie senackiej komisji ds. Pegasusa Marian Banaś przekazał, że podjął decyzję o niezwłocznym wszczęciu pilnej kontroli doraźnej NIK w zakresie nadzoru państwa nad służbami specjalnymi. Jak dodał, zeznania w tej sprawie powinien złożyć prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W czwartek polityk przekazał na antenie Polsat News, że NIK złożyła zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zakupie Pegasusa przez szefa CBA Ernesta Bejdę oraz wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Jak dodał, chodziło o zarzut polegający na wydatkowaniu środków publicznych bez upoważnienia albo z jego przekroczenia.

Banaś: Kaczyński zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień

Szef NiK zapowiedział, że "jeżeli kontrola zostanie podjęta, to na pewno kontrolerzy wezwą pana premiera (Jarosława Kaczyńskiego - przyp.red.)". - Jarosław Kaczyński zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień, choćby jako dzisiejszy wicepremier ds. bezpieczeństwa - dodał.

- Jest decyzja podjęta co do tego, żeby taka kontrola się odbyła. To są kwestie rutynowe, trzeba przygotować tematykę kontroli (...) i w najbliższym czasie ta kontrola zostanie podjęta - tłumaczył w programie "Gość Wydarzeń".

Marian Banaś został także zapytany o swoją przyszłość na tym stanowisku. - Jestem spokojny o immunitet. Mój poprzednik też miał uchylony, ale pełnił urząd prezesa NIK do końca kadencji - mówił.

Banaś: Witek naruszyła prawo. Została jej wymierzona kara

W środę w Najwyższej Izbie Kontroli nie stawiła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Polityk została wezwana w związku z programem "Polskie Szwalnie". Polityczka w rozmowie z mediami przekonywała, że nie otrzymała zaproszenia do NIK. - To jest próba zastraszenia marszałka Sejmu, żeby podejmowała takie decyzje, których życzy sobie pan Banaś - oceniła sytuację Witek.

- W ten sposób naruszyła prawo, bo wezwanie zostało przygotowane w sposób właściwy i w związku z tym została jej wymierzona kara porządkowa (w wysokości ok. 3 tys. zł). Zostało wysłane drugie wezwanie. Także czekamy na pojawienie się pani marszałek - mówił Banaś.

Projekt "Polskie Szwalnie" powstał w marcu 2020 r, w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

- Chodzi o miliony, a nie o małe kwoty. Trzeba to wyjaśnić - zakończył Banaś.