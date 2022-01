Sondaż: PiS traci dwa punkty, Konfederacja tuż za Polską 2050. PSL poza Sejmem

Chęć zagłosowania na Zjednoczoną Prawicę wyraziło 34 proc. uczestników sondażu Social Changes dla wpolityce.pl. Oznacza to spadek o dwa punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania.

REKLAMA

Na Koalicję Obywatelską chciałby zagłosować 27 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt. proc.), a na Polskę 2050 12 proc. (spadek o 2 pkt. proc.).

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Poza podium znalazłaby się Konfederacja (11 proc., wzrost o 1 pkt proc.) i Lewica (10 proc., wzrost o 1 pkt proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłyby PSL (3 proc., wzrost o 1 pkt proc.), Kukiz'15 (2 proc.) i Porozumienie (0 proc., spadek o 1 pkt proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dn. 14-17 stycznia metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1063 Polaków.

Zobacz wideo Zadyszka Polskiego Ładu. Komentuje wiceminister Soboń

CBOS: PiS ze spadkiem, KO ze wzrostem

Z kolei z opublikowanego w ubiegłym tygodniu sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory odbyły się w styczniu, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 29,4 proc. badanych (spadek o 1,8 pkt. proc.).

Polski Ład miał obniżyć podatki, a obniżył poparcie dla PiS-u. Dwa nowe sondaże

Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 17,8 proc. (wzrost o 3,3 pkt. proc.). Na trzecim - Polska 2050 (11,8 proc., spadek o 2,2 pkt. proc.). Swoich posłów do Sejmu wprowadziłaby również Konfederacja (spadek z 7 do 5,2 proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyłyby Lewica (3 proc., spadek o 2 pkt. proc.) i PSL (3 proc., poparcie bez zmian).

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu w 2019 r. zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.