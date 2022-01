KO dogadała się z Kukizem ws. komisji śledczej. Nieoficjalnie: W czwartek deklaracja Tuska

- Mam zapewnienie Borysa Budki, że pod wnioskiem ws. powołania sejmowej komisji śledczej podpisze się klub Koalicji Obywatelskiej - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Paweł Kukiz.

REKLAMA

Komisja śledcza ws. podsłuchów. Jest porozumienie Pawła Kukiza z KO

Wcześniej o zawarciu porozumienia z Kukizem Borys Budka poinformował "Gazetę Wyborczą". Komisja ma obejmować działania służb od 2005 roku. Wcześniej zakładano, że będzie to okres od 2007 do 2021 roku. Rozszerzenia o dwa lata domagał się Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.

Zobacz wideo Senacka komisja ds. inwigilacji. Soboń: Senat podkopuje własny autorytet

Paweł Kukiz był u mnie z poprawionym wnioskiem. W przyszłym tygodniu posłowie Koalicji Obywatelskiej się pod nim podpiszą

- powiedział w rozmowie z "GW" szef klubu KO. Jak czytamy w artykule, postawiono jeden warunek - PiS nie może mieć większości w komisji.

PAP podaje z kolei, że w czwartek podczas wizyty w województwie łódzkim deklarację w sprawie komisji ogłosi Donald Tusk.

Sprawę komentował w "Kropce nad i" TVN24 Radosław Sikorski. Ocenił, że taka komisja byłaby "ciosem dla PiS". - Jeśli powstanie, bo wiemy, że jest (sejmowa - red.) zamrażarka i pani marszałek Witek nie jest samodzielnym politykiem, bo tam w ogóle nie ma samodzielnych polityków - powiedział. - Nie mając nic do ukrycia, bardzo dobrze, że się na to zgodziliśmy - dodał.

Kiedy NIK wezwie Kaczyńskiego? "Kontrola na dniach". Fogiel komentuje

Przeciwny powołaniu komisji jest klub PiS, ale - co przyznał Budka w "Gazecie Wyborczej" - KO liczy, że "Paweł Kukiz w takiej sytuacji będzie w stanie wymóc na marszałek Witek głosowanie nad projektem". - Jest przecież sojusznikiem rządzących i bez niego PiS nie może nic przeforsować w Sejmie, Kukiz może więc stawiać warunki - powiedział.

Jak podaje PAP, pod projektem uchwały Kukiza ws. powołania komisji podpisy mają złożyć także Konfederacja, Porozumienie i koło Polskie Sprawy.

Wcześniej o negocjacjach Pawła Kukiza z szefami klubów opozycyjnych pisała Wirtualna Polska. - Paweł jest tak zdeterminowany, że nawet zapowiedział, że jeżeli wniosek zostanie złożony, a PiS nie wprowadzi go do porządku obrad, to on już z PiS nigdy nie zagłosuje. Szanujemy taką postawę - mówił informator portalu, który uczestniczył w rozmowach.

Nieoficjalnie: Kukiz jest po rozmowach z Budką i Czarzastym