Zbigniew Rau zakażony koronawirusem. "Odwołał swoje wizyty"

"Minister Rau będzie w najbliższym czasie wypełniał swoje obowiązki w sposób zgodny z procedurami przewidzianymi dla tego typu sytuacji. Odwołał swoje wizyty w Hiszpanii i na Malcie" - przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina, informując o pozytywnym wyniku testu na COVID u szefa resortu.

REKLAMA

Minister Rau przyjął trzy dawki szczepionki, czuje się dobrze i zgodnie z obowiązującymi przepisami przebywa w izolacji

- dodał.

Dzień wcześniej Zbigniew Rau spotkał się z Pawłem Łatuszką, liderem białoruskiej opozycji.

"MSZ tak naprawdę od dłuższego czasu nie prowadzi polityki"

Pod koniec roku media informowały, że Rau ze względu na problemy ze zdrowiem może podać się do dymisji. Szef dyplomacji czasowo wycofał się z aktywności publicznej, ale potem do niej powrócił. Wśród jego potencjalnych następców wymieniano wówczas nazwiska wiceministra Pawła Jabłońskiego i Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Wskazywano jednocześnie, że to, kto jest lub będzie szefem polskiej dyplomacji, nie będzie miało "żadnego znaczenia". - MSZ tak naprawdę od dłuższego już czasu nie prowadzi polityki zagranicznej. Polityka europejska, w sensie formalnym, została wyprowadzona do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a ton dyplomacji nadaje nie prezydent, którego aktywność w porównaniu do I kadencji zasadniczo zmalała, nie premier i na pewno nie szef dyplomacji - oceniało jedno ze źródeł Onetu, dodając, że to paski informacyjne w TVP Info są w PiS odbierane jako wykładnia standardów w polskiej polityce zagranicznej.