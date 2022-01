Prof. Krzysztof Simon chwali Adama Niedzielskiego: Złego słowa nie powiem

Zobacz wideo Minister Niedzielski poda się do dymisji? Soboń: Byłoby szkoda

Prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, był gościem Wirtualnej Polski. Ekspert wypowiedział się na temat niedawnej rezygnacji części członków Rady Medycznej ds. COVID-19.

REKLAMA

Adam Niedzielski dementuje plotki o dymisji: To tylko i wyłącznie pogłoski

Prof. Krzysztof Simon o Adamie Niedzielskim: To jeden z najbardziej sprawnych ministrów

Prof. Krzysztof Simon zaznaczył, że nie jest rozczarowany tym, że jego przyjaciel, prof. Andrzej Horban, zdecydował się pozostać w radzie. Jak podkreślił, to indywidualna decyzja, jednak jest przeciwny temu, by Rada Medyczna brała odpowiedzialność za obecny stan epidemii.

- Skoro to, co robię, myślę, działam, pracuję, nie ma przelania na realia, umiera 700 osób dziennie, nie mogę wziąć sam moralnie, etycznie takiej odpowiedzialności na siebie, bo zaraz będzie, że to Rada Medyczna odpowiada za to wszystko - powiedział, tłumacząc swoje odejście w kontekście do utrzymujących się wysokich liczby zgonów z powodu COVID-19.

Ekspert dodał jednak, że jego zdaniem za obecny obraz epidemii "chyba też nie odpowiada pan minister zdrowia i premier", którym brak "siły przebicia". W odpowiedzi prowadzący program zapytał, czy może minister zdrowia także nie powinien odejść ze swojego stanowiska. Prof. Simon powiedział wówczas, że według niego Adam Niedzielski to "jeden z najbardziej komunikatywnych i sprawnych ministrów". - Złego słowa nie powiem o panu ministrze - powiedział, podkreślając jednak, że nie jest politykiem i kwestia zaplecza politycznego to "nie jego sprawa".

Więcej wiadomości na temat aktualnej sytuacji epidemicznej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Konferencja Niedzielskiego. W przyszłym tygodniu nawet 50 tys. zakażeń

Koronawirus w Polsce. W ciągu tygodnia nastąpił 90-proc. wzrost zakażeń. Omikron zyskuje na sile

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że do tej pory zanotowano 966 zakażeń wariantem omikron koronawirusa. Nowa mutacja wirusa jest odpowiedzialna już za ponad 20 proc. wszystkich zakażeń i szybko wypiera wariant delta.

Na antenie Programu trzeciego Polskiego Radia wiceminister podkreślił, że liczba nowych zakażeń świadczy o tym, że w Polsce narasta już piąta fala pandemii. Wyraził również nadzieję, że wzrost liczby zakażeń zachęci więcej Polaków do szczepień przeciw COVID-19. W środę 19 stycznia Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 30 586 nowych zakażeniach koronawirusem (co stanowi 30-proc. wzrost w porównaniu do ubiegłego tygodnia) oraz 375 zmarłych.