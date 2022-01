Kiedy NIK wezwie Kaczyńskiego? "Kontrola na dniach, zdecydują kontrolerzy". Fogiel o "grze Banasia"

- Kontrola dotycząca sprawowania nadzoru nad służbami specjalnymi rozpocznie się na dniach. To od kontrolerów teraz zależy, czy i kiedy wezwą premiera Jarosława Kaczyńskiego na przesłuchanie - mówi Gazeta.pl Łukasz Pawelski, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli. Zapytany, czy wobec tego wezwanie Kaczyńskiego do złożenia zeznań nie jest przesądzone, rzecznik Izby odpowiada, że "wczoraj pan prezes przekazał opinii publicznej, że takie przesłuchanie jest planowane".

Jarosław Kaczyński będzie przesłuchany przez NIK? Kontrola ma być "sprawna i szybka"

We wtorek podczas wystąpienia przed senacką komisją ds. inwigilacji Pegasusem Marian Banaś zapowiedział wszczęcie pilnej kontroli. - Podjąłem decyzję o niezwłocznym wszczęciu pilnej kontroli doraźnej w zakresie nadzoru państwa nad służbami specjalnymi. W pewnym sensie pan Jarosław Kaczyński jest inicjatorem tej kontroli, która się wkrótce rozpocznie - powiedział. Banaś dodał, że "jako wicepremier ds. bezpieczeństwa pan Jarosław Kaczyński powinien na wezwanie kontrolerów stawić się w NIK i złożyć obszerne zeznania jako świadek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań".

Banaś chce wezwać do NIK Kaczyńskiego. Co jeśli prezes PiS nie przyjdzie?

Rzecznik NIK podkreśla w Gazeta.pl, że planowana kontrola jest doraźna, więc ma "wysoki priorytet". - Zakładam, że kontrolerzy nie zamierzają przeciągać sprawy i będą chcieli przeprowadzić kontrolę w sposób sprawny i szybki - dodaje Pawelski.

Radosław Fogiel: Nie zamierzamy grać w grę Mariana Banasia

Na słowa Mariana Banasia zareagowało Prawo i Sprawiedliwość. - Prezes NIK jako urzędnik państwowy powinien wiedzieć, że to premier, a nie wicepremier, sprawuje kontrolę nad służbami. Szef rządu powierzył to zadanie koordynatorowi ds. służb specjalnych. Jak będzie wezwanie Jarosława Kaczyńskiego przez NIK, to będziemy decydowali. Na pewno nie zamierzamy grać w grę Mariana Banasia - mówił w wp.pl Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

