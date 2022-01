Sondaż. Wspólna lista opozycji wyprzedza PiS. Tusk: Zwycięstwo w zasięgu ręki

Sondaż Kantar został przeprowadzony na zlecenie Koalicji Obywatelskiej. Wynika z niego, że wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, największe poparcie uzyskało ponownie Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Republikanami. Na Zjednoczoną Prawicę głos oddałoby 29 proc. ankietowanych - podaje Onet.

Drugie miejsce na podium należy do Koalicji Obywatelskiej, posiadającej ponad jedną czwartą głosów (26 proc.). Trzecie miejsce to Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 15 proc. wyborców. Konfederacja uzyskałaby poparcie na poziomie 9 proc. głosów, a Lewica z 5 proc. głosów. Poza Sejmem znalazłoby się PSL (4 proc.), Kukiz'15 (1 proc.) i Porozumienie (1 proc.).

Sondaż. Wspólna lista opozycji wyprzedza PiS

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w momencie listy wspólnej opozycji. Gdyby doszło do zjednoczenia KO, PSL i Polski 2050, blok ten mógłby uzyskać 42 proc. poparcia. Wówczas na PiS zagłosowałoby 30 proc. badanych, a na Konfederację - 10 proc.

Lewica, która nie startowałaby we wspólnym bloku, uzyskałaby 6 proc. poparcia.

Agata Duda spotka się z posłankami KO. Porozmawiają o "lex Czarnek"

Gotowość udziału w wyborach zadeklarowało 56 proc. ankietowanych. 21 proc. stwierdziło, że "raczej przystąpiłoby do głosowania". Do wyborów na pewno nie chce iść 12 proc. badanych, a 8 proc. mówi, że "raczej nie chce".

Komisja ds. Pegasusa. Brejza: Identyfikuję pewną obsesję tych ludzi

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 17-18 stycznia metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na grupie 1000 dorosłych Polaków.

Tusk: Jesteśmy na dobrej drodze. Zwycięstwo jest w zasięgu ręki

- Jesteśmy na dobrej drodze, żeby dokonać w Polsce dobrej, pokojowej zmiany politycznej. To jest moim celem i głęboko wierzę w sens tego. Niezależnie od tego jak bardzo sama KO zbliżyła się do PiS i to jest w zasięgu ręki, nie zmieniam poglądów, żebyśmy przekonali się do tego, byśmy zjednoczyli się wszyscy w tym procesie - mówił dziś na konferencji prasowej w Mińsku Mazowieckim Donald Tusk.

- Opozycja powinna myśleć o wspólnym starcie. Ten wynik pokazuje, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki i jest możliwe - dodał.

Spadek poparcia dla PiS także w dwóch innych sondażach

W ostatnim czasie ukazały się dwa inne sondaże parlamentarne - CBOS oraz Instytutu Badań Pollster dla dziennika "Super Express". Z badania wykonanego przez CBOS wynika, że gdyby wybory odbyły się w styczniu, na PiS zagłosowałoby 29,4 proc. ankietowanych, To o 1,8 pkt proc. mniej niż miesiąc temu. Z kolei w sondażu IBP poparcie dla Zjednoczonej Prawicy zadeklarowało 32,81 proc. badanych, co daje spadek o 3,57 pkt proc. względem grudniowego badania. Spadek poparcia zbiegł się w czasie z zamieszaniem związanym z Polskim Ładem. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule poniżej:

