Komisja ds. Pegasusa. Brejza o PiS: Identyfikuję pewną obsesję tych ludzi. To odwet [Tekst aktualizowany]

Zobacz wideo Komisja ds. Pegasusa. Wysłuchanie Krzysztofa Brejzy

Tekst będzie aktualizowany.

REKLAMA

11.40. - Radna dostała korzyść majątkową. Za to ma odpowiadać mój ojciec - ujawnił Brejza. - Plus naciągane "brak dopełnienia obowiązków" - dodaje Brejza.

11.35. - Jakiego przestępstwa miałby się dopuścić jeden z najwybitniejszych samorządowców Polski, pana ojciec? - pyta Wadim Tyszkiewicz.

11.35. - O 6 rano Onet.pl poinformował, że składam pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kilka godzin później u mojego taty pojawili się przedstawiciele CBA i wręczyli mu wezwanie na przesłuchanie w prokuraturze w charakterze podejrzanego - przekazał Brejza.

11.30. Trwają pytania o pozew złożony przez senatora przeciw Kaczyńskiemu i wezwanie dla ojca Brejzy do prokuratury.

11.25. - Nasze dzieci są jeszcze małe, ale na tyle dojrzałe, że rozumieją sytuację. Wiedzą, że nas podsłuchiwano. Nie zliczę tego, ile razy musiałam uspokajać moje płaczące dzieci (...) bo przeczytały, że ktoś ich tatę obraził. To są koszty emocjonalne, które ponosimy jako rodzina. Niech to obciąża sumienia tych, którzy o tym decydowali - podsumowała Dorota Brejza, odpowiadając na pytanie jak rodzina przeżywa to, co dzieje się wokół Krzysztofa Brejzy.

- PiS to jest ugrupowanie, które wspiera rodzinę tylko deklaratywnie. Naszą rodzinę PiS postanowił zniszczyć i to na każdym poziomie - dodała.

11.20. Krzysztof Brejza podkreślił, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie i nie usłyszał żadnych zarzutów. Został zapytany czy składał oświadczenia majątkowe na czas. - Nigdy nie było żadnych zastrzeżeń do mojego oświadczenia, nigdy nie było formalnej kontroli zgodnej z ustawą. Ale w 2019 roku, dowiedziałem się o tym kilka miesięcy temu, służby przeprowadziły kontrolę bez kontroli. Wystąpiono do starostwa w Inowrocławiu o wykaz samochodów. Zrobiono to bez podstawy prawnej - dodał.

11.15. Dorota Brejza przekazała, że trwają w liczne spory sądowe. Są one prowadzone zarówno z telewizją państwową jak i jej pracownikami.

11.10. - Skala wypalania mnie w kampanii, wypalania przez służby, niszczenia mnie, niszczenia mojej rodziny jest ogromna - powiedział polityk. W jego ocenie wykradziono bazę SMS z jego telefonów z 2014 r. W sumie chodzi o 17 wiadomości, co zostało "spreparowane jako jedna wiadomość e-mail" w TVP Info. Następnie Brejza poprosił o wyświetlenie wiadomości i pokazał, jak zostały one zinterpretowane przez telewizję publiczną.

11.05. Krzysztof Brejza przekazał, że ataki ustały po wyborach w 2019 roku. - Mówimy o 400 materiałach i zaangażowaniu telewizji publicznej w to - dodaje Brejza. - Gdybym miał odpowiedzieć tym samym, by bronić swojego dobrego imienia, musiałabym wydać miliony złotych na kampanię - mówił Brejza. Wyświetlone zostały fragmenty materiałów TVP Info na jego temat.

11.00. Marcin Bosacki zapytał senatora, czy wiąże ataki Pegasusem z działalnością w kampanii wyborczej KO, gdy jej szefował

10:55. Krzysztof Brejza uważa, że jego inwigilacja trwała sześć miesięcy. - Podsłuchiwano mnie w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, gdzie kandydowałem, czy gdy prowadziłem kampanię KO do parlamentu - stwierdził. - Druga sprawa to wykradziona korespondencja. Część została spreparowana i użyto ją do kampanii oczerniającej. Nie są to standardy państwa demokratycznego Europy Zachodniej - dodał, po czym zadeklarował gotowość odpowiedzi na pytania.

10:52. Polityk podkreśla, że nie ma wątpliwości, że państwo PiS działa w obsesji podsłuchiwania, inwigilowania. - Tworzony jest mechanizm niszczenia ludzi, przeciwników politycznych - dodaje.

10:50. - Identyfikuję pewną obsesję tych ludzi. Podejmowałem przez lata tysiące interwencji, ukazując skalę nieprawidłowości w państwie rządzonym przez Jarosława Kaczyńskiego. Ujawniłem skalę finansowania komisji smoleńskiej. To odwet - mówi Brejza.

10:45. Krzysztof Brejza został zapytany, dlaczego uważa, że był podsłuchiwany systemem operacyjnym Pegasus. - Sprawa moim zdaniem ma źródła w pierwszym rządzie PiS w latach 2005-2007. W tym czasie doszło do szeregu nadużyć prawa - zaczął swoje wystąpienie senator.

Jak podkreślił polityk, w ciągu ostatnich lat podejmował wiele interwencji poselskich, "pokazując skalę nieprawidłowości w państwie zarządzanym przez Jarosława Kaczyńskiego". Zaznaczył, że ujawniał on między innymi skalę importu rosyjskiego węgla do Polski czy interweniował w sprawie wypadku premier Beaty Szydło i zaginionych dowodów w tej sprawie.

10:40. Rozpoczęło się posiedzenie senackiej komisji ds. Pegasusa. W wysłuchaniu weźmie udział również żona Krzysztofa Brejzy. - Była jego pełnomocnikiem w procesach, ale także ofiarą podsłuchów - przekazał Marcin Bosacki, szef komisji, ogłaszając obecność Doroty Brejzy.

Posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych rozpoczęło się w poniedziałek o 14. We wtorek przesłuchania były kontynuowane.

Przed komisją wystąpili jak dotąd: były szef NIK Krzysztof Kwiatkowski, doradca w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Marek Bieńkowski oraz obecny szef NIK Marian Banaś, który wezwał do złożenia wyjaśnień Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Wystąpienie szefa NIK w Senacie jest szeroko komentowane przez polityków opozycji.

Komisja ds. Pegasusa

W grudniu agencja AP, powołując się na ustalenia grupy Citizen Lab działającej przy Uniwersytecie w Toronto, podała, że za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Kanadyjska grupa nie była w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za inwigilacją. Podkreślono jednak, że jedynymi klientami izraelskiej firmy NSO Group, która opracowała Pegasusa, są w naszym kraju rządowe agencje.

Na czwartkowym roboczym spotkaniu senackiej komisji na przewodniczącego został wybrany senator KO Marcin Bosacki. W komisji zasiadają także wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (PPS), wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (KP-PSL), senatorowie Sławomir Rybicki (KO), Magdalena Kochan (KO), Jacek Bury (Polska 2050) oraz Wadim Tyszkiewicz (Koło Senatorów Niezależnych).