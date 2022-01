Ustawa o weryfikacji szczepień na COVID-19. Ryszard Terlecki zabrał głos. "Nie ma dyscypliny"

Na pytanie, czy będzie to poruszane na najbliższym posiedzeniu Sejmu, wicemarszałek Ryszard Terlecki odpowiedział, że tak. - Nie ma dyscypliny, posłowie mogą głosować, jak chcą, natomiast chodzi o to, żeby oczywiście przeprowadzić tę ustawę i to z pewnością zrobimy - przekazał. Sejm zbiera się 26 stycznia.

Ustawa o weryfikacji szczepień na COVID-19. Rada Ministrów jest na tak

Wczoraj Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała poselski projekt dotyczący weryfikacji szczepień. Chodzi o przepisy, które przygotowała grupa posłów PiS i które tydzień temu uzyskały pozytywną rekomendację sejmowej komisji zdrowia. Projekt daje narzędzia pracodawcom do weryfikacji szczepień przeciwko COVID-19 lub okazania negatywnego testu oraz przedstawienia zaświadczenia o przebytej chorobie.

Ustawa daje też możliwość wykonywania przez pracowników nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, a także możliwość delegowania przez pracodawcę pracowników do obowiązków poza stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy. Dotyczyć to ma osób, które przekazały informacje o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji. Weryfikacja w zakładach pracy będzie się odbywać przez okazanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID albo uproszczonego certyfikatu wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą.

Marek Ast o ustawie dotyczącej weryfikacji szczepień

-To kwestia przekonania nieprzekonanych, że kwestie dotyczące przedstawienia wyniku szczepienia czy wyniku badań zdrowotnych, jeśli chodzi o testy na COVID, to nie powinien być żaden problem - powiedział poseł Marek Ast na antenie Polskiego Radia 24

Dodał również, że jest zwolennikiem zarówno tego projektu jak i wszelkich działań zachęcających do szczepień.