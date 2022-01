Polski Ład. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała konsultacje. "Dostrzegamy potrzebę korekt"

Kancelaria Prezydenta zastrzega, że widzi potrzebę korekt w Polskim Ładzie. Jej celem ma być pomoc rządowi w podjęciu odpowiednich decyzji.

Kancelaria Prezydenta zwołuje konsultacje ws. Polskiego Ładu: Dostrzegamy potrzebę korekt

Jak podaje IAR, w środę 19 stycznia odbędą się konsultacje kierownictwa Kancelarii Prezydenta oraz przedstawicieli rządu w sprawie Polskiego Ładu. O spotkaniu poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta, powołując się na wypowiedź Szefa Gabinetu Prezydenta RP, ministra Pawła Szrota. - Dostrzegamy potrzebę korekt w programie; chcemy pomóc rządowi, zarówno merytorycznie, jak i komunikacyjnie - czytamy na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

Polski Ład spotkał się z dużą krytyką. Rząd tłumaczy, że to przejściowe problemy

Wprowadzone z początkiem roku zmiany podatkowe krytykuje m.in. część związkowców Krajowej Administracji Skarbowej, Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Według rządu, problemy związane z nowymi przepisami podatkowymi i naliczaniem wynagrodzeń mają charakter przejściowy. Od kilku dni Ministerstwo Finansów organizuje wielogodzinne czaty na żywo, publikowane są również materiały instruktażowe na stronach resortu, w tym na podatki.gov.pl. W serwisie Youtube można zapoznać się z webinarium z ekspertem ministerstwa - podaje IAR.

Kto oburza się na Polski Ład? Morawiecki: Odklejone od życia elity

Podatkowy Polski Ład podwyższył do 30 tysięcy złotych kwotę wolną od podatku, a także podniósł próg podatkowy z 85 do 120 tysięcy złotych. Nowe przepisy zniosły natomiast możliwość odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Składka ta wynosi co do zasady 9 proc. i nie można jej odliczać. Dla zarabiających w przedziale 5,7-11,1 tys. zł brutto ta zmiana ma być nieodczuwalna dzięki tak zwanej uldze dla klasy średniej. Rząd zapewnia, że dla osób zarabiających do 12,8 tys. zł brutto na umowie o pracę Polski Ład jest korzystny lub neutralny.